Minister van Openbare Werken laat wegdek in dorpskern Sint-Lambrechts-Herk vervangen Lien Vande Kerkhof

28 november 2019

11u12 0 Hasselt De huidige straatstenen in de dorpskern van Sint-Lambrechts-Herk zullen vervangen worden door asfaltverharding. Dat liet minister van openbare werken Lydia Peeters weten op vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Steven Vandeput.

De strook binnen de bebouwde kom van Sint-Lambrechts-Herk bestaat uit betonstraatstenen en werd in de jaren 90 aangelegd. Ondertussen bevindt het wegdek zich op dat punt in slechte staat. “We kregen heel wat klachten binnen over dat specifieke deel van de Sint-Truidersteenweg”, aldus Vandeput, die naast burgemeester van Hasselt is ook volksvertegenwoordiger is . “Maar het betreft hier een gewestweg dus is niet de stad Hasselt maar het Vlaams Gewest bevoegd. Vandaar dat ik mijn vraag richtte tot minister Peeters. Zij erkende dat het wegvak aan renovatie toe is en dat het bij het Agentschap Wegen en Verkeer op de lijst van te renoveren wegvakken staat. De gebruikte materialen waren typisch voor die periode. Dergelijke betonstraatstenen wordt nu nog maar zelden gebruikt. Tegenwoordig wordt dat vervangen door asfaltverharding. Dat zal dus ook hier het geval zijn.”

De concrete uitvoeringsdatum werd wel nog niet vastgelegd.