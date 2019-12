Minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) bezoekt De Serre: “Ik hoop dat De Serre mag groeien en bloeien zoals weelderig sappig veldgewas” EWH

18u47 4 Hasselt Minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) heeft vrijdagavond de thuisbasis van jong creatief talent De Serre bezocht. Hij wierp als eerste een blik achter de schermen van de nieuwe locatie van het jeugdinitiatief. “De vrijwilligers van De Serre zijn de vonkjes die het vuur van dit initiatief aanwakkeren.”

Net voor de opening van De vernieuwde Serre kreeg de minister een rondleiding in het nieuwe pand. “Het is belangrijk om vooral op lokaal niveau jeugdwerk te steunen", zegt Dalle. “Daar gebeurt het. Door de samenwerking van vrijwilligers met hun stad kunnen dit soort initiatieven gerealiseerd worden. De Vlaamse Overheid wil De Serre dan ook de komende vier jaar steunen met subsidies.”

Schepen van Jeugd Habib El Ouakili (RoodGroen+) is de minister dankbaar voor de steun aan De Serre. “Tijdens de feestdagen is het gebruikelijk om een wens uit te spreken. Wel, mijn wens is dat we De Serre voor de komende zes jaar in het stadsbeeld kunnen verankeren”, aldus de schepen. “Ik sta er nog steeds van te kijken hoe snel dit project gegroeid is. Vanaf het moment dat de beslissing viel dat De Serre naar de Dr. Willemsstraat zou verhuizen, hebben de vrijwilligers het gebouw op een maand tijd helemaal uitgebouwd tot een gezellige plek voor de jeugd. Ik gun het hen dan ook om nog verder te mogen groeien.”