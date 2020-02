Minister Peeters lanceert het nieuwe werfseizoen: twee Limburgse snelwegwerven in 2020, maar de hinder blijft beperkt Dirk Selis

17 februari 2020

16u38 0 Hasselt Heel wat autosnelwegen in Vlaanderen hebben nood aan investeringen in onderhoud, verkeersveiligheid, doorstroming en capaciteit. Daarom pakken het Agentschap Wegen en Verkeer, Lantis en De Werkvennootschap samen in 2020 maar liefst 38 snelwegwerven aan. In Limburg gaat het om slechts twee werven. Zo worden de E313 tussen Beringen en Tessenderlo en de E314 ter hoogte van Lummen richting Nederland worden aangepakt.

“De mobiliteitsuitdagingen waar we voor staan zijn zowel maatschappelijk als economisch urgent,” duidt Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken Lydia Peeters. “Investeringen in het onderhoud van het wegennet zijn, samen met gerichte investeringen in de uitbouw van de capaciteit, noodzakelijk om tot een vlot en veilig verkeer te komen. Gerichte investeringen in het onderhoud en de capaciteit van het wegennet zijn noodzakelijk. De 38 snelwegwerven van 2020 zijn goed voor 81,6 km vernieuwd wegdek en 20 km geluidsschermen.In Limburg verhogen we de kanaalbrug op de E314 ter hoogte van Lummen richting Nederland. De werken lopen daar tot eind 2020. Het verkeer moet er tijdelijk over de brug en er geldt een snelheidsbeperking tot 70 km/u. Op de E313 tussen Beringen en Tessenderlo renoveren we de wegverharding. In een eerste fase zijn er werken richting Antwerpen (40 kalenderdagen. Twee maal twee versmalde rijstroken op weghelft richting Luik en wordt de oprit Beringen richting Antwerpen afgesloten. In een tweede fase zijn er werken richting Luik (40 kalenderdagen). Daar zijn dan 2x2 versmalde rijstroken op weghelft richting Antwerpen en wordt de afrit Beringen richting Luik afgesloten. Ook daar geldt een snelheidsbeperking tot 70 km/uur.

Meer samenwerking voor minder hinder

Werken aan de weg brengen onvermijdelijke hinder ook met zich mee. “Iedere minuut die we in de file staan, is ofwel economisch verlies, ofwel verlies van onze schaarse vrije tijd,” zegt minister Peeters. “Ook deze nieuwe snelwegwerven zullen de onvermijdelijke verkeershinder veroorzaken. Daarom dat we via overleg met verschillende partners en een strakke planning de periode van de hinder zo kort mogelijk proberen houden.” Sinds enkele jaren stemt het Agentschap Wegen en Verkeer met publieke, private, binnen- én buitenlandse partners de werven af. Voor de werken op snelwegen wordt op regelmatige basis overleg gepleegd met de protocolpartners (Touring, VAB, Truckersfederatie, ...). Op gewestwegen wordt op projectniveau overlegd met steden en gemeenten, omwonenden en handelaars, politie en hulpdiensten. “Via deze overlegfora worden wegenwerken op elkaar afgestemd,” zegt minister Peeters. “Zowel het gelijktijdig uitvoeren van verschillende werken op dezelfde locatie als het vermijden van wegenwerken op omleidingsroutes wordt elk jaar nauwgezet bekeken om de verkeershinder voor de weggebruikers zo laag mogelijk te houden.”

Respect voor signalisatie

Een belangrijk deel van wegenwerken is ruimte innemen om de werf op een veilige manier te kunnen inrichten. Vaak zijn op werven dag en nacht arbeiders aan het werk om alles vlot te laten verlopen. Minister Peeters roept extra op om de verkeerssignalisatie én bijbehorende snelheidsverlagingen absoluut te respecteren. “We vergeten het vaak, maar op een werf zijn mensen aan de slag. Die hun leven riskeren om de verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming te verbeteren,” besluit minister Peeters. “De snelheidsverlaging aan werken is er niet voor niks: die is er voor de veiligheid van de aanwezige arbeiders en de weggebruikers.” Vlaanderen beschikt over een mobiele trajectcontrole en een mobiele flitspaal die van werf naar werf verhuist. Ook de federale wegpolitie zet extra in op snelheidshandhaving aan wegenwerken.