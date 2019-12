Minister Lydia Peeters wil Limburgse snelwegen met derde rijstrook verbreden Dirk Selis

16 december 2019

18u06 0 Hasselt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters wil drie tracés van de autosnelwegen E313 en E314 op het Limburgs grondgebied verbreden met een derde rijstrook.

“Op korte termijn, de eerste 2 jaar, zullen twee projecten in uitvoering gaan. Het belangrijkste daarvan is de spitsstrook rond Leuven. Dat is geen Limburgs project maar is zeker ook van groot belang voor de Limburgse pendelaars. In Limburg wordt volgend jaar het resterende slechte stuk E313 tussen Beringen en de Total Tessenderlo gerenoveerd en licht verbreed. Echter zal voorlopig op dit vak nog geen spitsstrook worden aangelegd, daarvoor moet eerst het milieueffectrapport klaar zijn. Het is voor alle duidelijkheid zeker niet voor het ganse Limburgse grondgebied dat er derde rijstroken of spitsstroken komen, enkel daar waar de capaciteit het voorschrijft”, nuanceert minister Peeters meteen. “Zo zullen in Limburg drie tracés aan een milieueffectrapport onderworpen worden. Op de E314 vanaf Heusden-Zolder tot Genk-Centrum, die was lopende en was al bekend. Op de E313 tussen Beringen en Ham, die is aanbesteed, maar wel valt te onderzoeken of we mogelijk de huidige spitsstroken na afronding van het milieueffectrapport toch al zouden kunnen doortrekken tot aan de Total. En voorts op de E313 tussen Lummen en Hasselt-West. En natuurlijk moeten we durven kijken naar een rijstrook voor collectieve voertuigen. We moeten dus ook onderzoeken hoe we de Limburger uit de auto krijgen. Maar ja, daar waar het Limburgs fileleed op de autosnelwegen E313 en E314 prangend is, komen er spitsstroken.”

Limburgse economie

“Deze ingreep is noodzakelijk om de troeven van onze Euregionale ligging te behouden”, reageert Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Limburg. De werkgeversorganisatie pleitte jaar na jaar voor een verbreding van de snelwegen. Dat die er nu ook komt, is een opluchting. “De Limburgse snelwegen zijn meer dan verzadigd, waardoor niet alleen onze ondernemers en hun medewerkers, maar ook de Limburgse economie dreigt stil te vallen. Deze aangekondigde verbreding juichen we dus toe”, zegt Leten. Hij wijst weliswaar op de vele uitdagingen die de provincie wel nog moet aangaan. “Deze maatregel is een oplossing voor onze interne mobiliteit, maar op die manier staan we nog niet veel sneller in Antwerpen of Brussel. Ook buiten de provinciegrenzen is de verbreding noodzakelijk.”