Minister Demir wil Limburgs lik-op-stukbeleid ‘project M’ tegen misdrijven uitbreiden naar Vlaanderen EWH

30 januari 2020

17u38 0 Hasselt Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) was donderdagvoormiddag te gast bij het Vlaams Justitiehuis in Hasselt. Daar kreeg ze informatie over Project M, het Limburgse lik-op-stukbeleid dat de duur van de juridische procedure van criminele feiten enorm verkort. Demir ziet in het Limburgse project heel wat uitbreidingsmogelijkheden naar Vlaanderen.

Project - of parketsectie - M is de samenwerking tussen parket, justitie en politie om criminaliteit in Limburg zo snel mogelijk op maat aan te pakken. De kruisbestuiving treedt in werking bij diefstallen, vernielingen, partnergeweld en exhibitionisme opdat daders onmiddellijk een gepaste straf krijgen en slachtoffers zich gehoord voelen.

Snelheid

In 2017 startte politiezone CARMA al met deze nieuwe afhandelingsmethode, later stapten ook politiezone Limburg Regio Hoofdstad en Lommel in het project. Toen duurde de procedure van een dossier nog ongeveer 42 weken, tegenwoordig is die doorlooptijd teruggeschroefd naar een gemiddelde van 35 dagen. Dat komt doordat politie en justitie via Project M hun informatie over een bepaald dossier sneller kunnen samenbrengen opdat de parketmagistraat sneller een beslissing kan nemen over het dossier in kwestie.

Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir (N-VA) is alvast enthousiast over de efficiënte werking van het project. “Dat bij kleine criminaliteit vaak meer dan een half jaar voorbij kon gaan vooraleer daders de gevolgen van hun daden ondervinden, doet het vertrouwen van de mensen in justitie afbrokkelen", aldus Demir. “Sectie M is daar een goed antwoord op, de doorlooptijden zijn daarmee immers met 80 procent in gekort. “Het is zeker de moeite om te bekijken hoe we de werking van dit project kunnen faciliteren en uitbreiden naar Vlaanderen.”

Op maat

Naast de snelle afhandelingsmethode, zet Project M ook in op een afhandeling die op maat is van zowel de dader als het slachtoffer. Voor daders kan dat gaan om een eenvoudige waarschuwing tot een voorleiding bij de onderzoeksrechter. “Voor de uitwerking en uitvoering van de opgelegde maatregelen wordt samen met de verdachte gekeken naar de feiten, het verleden van de dader en eventuele oplossingen”, zegt Katleen Vermaelen, directeur van het Justitiehuis Hasselt. “Daarnaast biedt het project een luisterend oor voor slachtoffers en worden hun verwachtingen samen met hen besproken.” Procureur Guido Vermeiren beaamt het feit dat daders een straf op maat verdienen. “Denk hierbij aan de personen die zich op Pukkelpop racistisch hebben geuit. Zij moesten als straf naar de Dossinkazerne om te bezinnen over hun acties. Wat ze gedaan hebben kon uiteraard niet door de beugel, maar ze waren gewoon eenmalig de pedalen kwijt en dus leek het in die situatie beter om hen op die manier bij te leren dat hun gedrag op Pukkelpop ongepast was.”