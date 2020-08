Meubelfabrikant Recor schrapt 187 jobs: “Ironisch genoeg staat er voor 2 miljoen euro in ons orderboek” Dirk Selis

06 augustus 2020

20u01 0 Hasselt Meubelfabrikant Recor uit Hasselt zit in zwaar weer. Er moest een overnemer gevonden worden, maar dat is niet gelukt. En dus verliezen 187 mensen hun job. De kleinzonen van oprichter René Corthouts nemen wel nog één bedrijfstak over, en redden zo 31 jobs.

Het bedrijf vroeg al in april bescherming tegen de schuldeisers. De rechtbank gunde de meubelmaker vier maanden om een oplossing te vinden, maar oordeelde nu dat die bescherming geen zin meer heeft omdat er toch geen overnemer komt opdagen. De productie en verkoop van zitmeubelen voor retailklanten wordt wel gered, waardoor 31 mensen hun job kunnen houden. Maar voor 187 anderen is het einde verhaal.

Vier kandidaten

“Voor de meubeltak ‘an sich’ werd geen overnemer gevonden, ondanks langdurige gesprekken met vier ernstige kandidaten”, zegt ceo Peter Sarasyn van Recor Group. “We hebben nog tot maandagnacht met een potentiële overnemer samengezeten, maar die heeft dan alsnog afgehaakt. Dat hebben we woensdag in de rechtbank moeten vernemen. De teleurstelling is natuurlijk groot: bij de directie, de familie Corthouts en de werknemers.”

“Het is de eerste coronagolf die ons de das omgedaan heeft”, vervolgt Sarasyn. “Dat is ironisch, want tijdens deze tweede golf kopen mensen net weer meer meubels. Ons orderboek is goed voor twee miljoen euro. Dit bedrijf heeft dus nog potentieel.”

Jonge mensen kopen geen meubels meer die generaties lang meegaan. Ze gaan naar IKEA. Cynisch genoeg heeft die keten een winkel tegenover onze gebouwen Joris Jackers (ACV)

Recor werd opgericht in 1949 door Hasselaar René Corthouts. Hij begon met de productie van matrassen en later ook een heel assortiment meubels, maar zestig jaar later kwam de zaak in zwaar weer terecht. “En nu verliezen 187 mensen hun job”, vat Joris Jackers van vakbond ACV het samen. “Onvermijdelijk, want er kwam geen overnemer opdagen. En de Belgische meubelsector gaat al jaren achteruit. Eigenlijk heeft Recor het nog lang kunnen uitzingen. Maar jonge mensen kopen geen meubels meer die generaties lang mee kunnen gaan. Zij gaan naar IKEA. En ja, het is haast cynisch dat die een winkel heeft tegenover de Recor-gebouwen.”

Opnieuw beginnen in Genk

“Het is wel zo dat 31 mensen meegaan naar de Recor Group, die in Genk gevestigd is”, vervolgt Jackers. “En dat is het hele zure aan de zaak. De mensen achter Recor beginnen gewoon opnieuw in Genk, en laten de nv met haar 187 werknemers in Hasselt failliet gaan. Maar dat is nu eenmaal de Belgische wetgeving. Of we actie gaan voeren? Tja, dan zal het tegen de Belgische staat zijn, die zo’n constructies toelaat.”

Hasselts burgemeester Steven Vandeput (N-VA) reageert intussen geschrokken. “Een zware slag voor onze stad”, noemt hij het. “En voor de gezinnen van de getroffen werknemers in het bijzonder. Ik hoop dat ze alsnog een overnemer kunnen vinden.”