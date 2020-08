Meubelfabrikant RECOR in Hasselt nu officieel failliet: 187 banen gaan verloren Dirk Selis

19 augustus 2020

De Hasseltse handelsrechtbank heeft woensdagmiddag de Hasseltse Meubelfabrikant RECOR NV failliet verklaard. Er gaan zo'n 187 banen verloren . "Het is te zeggen de meubeltak, want de kleinzonen van oprichter René Corthouts gaan met de gezonde tak die betrekking heeft tot de productie en verkoop van zitmeubelen in Genk verder", zegt een teleurgestelde Joris Jackers van de Christelijke vakbond ACV.

Het bedrijf vroeg al in april bescherming tegen de schuldeisers. De rechtbank gunde de meubelmaker vier maanden om een oplossing te vinden, maar oordeelde nu dat die bescherming geen zin meer heeft omdat er toch geen overnemer komt opdagen. De productie en verkoop van zitmeubelen voor retailklanten wordt wel gered, waardoor 31 mensen hun job kunnen houden. Maar voor 187 anderen is het einde verhaal.

Orderboek van 2 miljoen euro

“Nu, de directie vraagt onze mensen om verder te werken, want er is nog een orderboek van om en beide 2 miljoen euro”, zegt Joris Jackers van de Christelijke vakbond ACV. “Maar of we dat ook daadwerkelijk gaan doen is nog maar de vraag. Want de veer is echt wel gebroken.”