Met The Box wil stad Hasselt experimenteren met starters: “We willen dé shoppingstad van de toekomst blijven” Dirk Selis

17 juni 2020

20u15 0 Hasselt De stad Hasselt introduceert samen met Stebo het concept ‘The Box’. Hiermee kunnen ondernemers hun idee tijdelijk testen in een kant-en-klaar handelspand. “We willen dé shoppingstad van de toekomst blijven. Dit initiatief kadert perfect in die ambitie,” aldus schepen van lokale economie Rik Dehollogne (N-VA). De verbouwingen werden gestart, in september volgt de opening.

In een leegstaand handelspand op de Maastrichterstraat 34, tussen bakkerij Vangrootloon en café De Kleine Hal, kan er vanaf september volop geëxperimenteerd worden met ondernemersideeën. “Hasselt wil ook na de coronacrisis dé shoppingsstad van de toekomst zijn en blijven. We willen nu, meer dan ooit, ondernemerschap ondersteunen. Daarom introduceren we in samenwerking met Stebo het concept ‘The Box’”, steekt schepen Rik Dehollogne (N-VA-) van wal.

Kant en klaar winkelpand

“The Box is een kant en klaar winkelpand, inclusief vereiste vergunningen en verzekeringen, waarin startende en creatieve ondernemers tijdelijk hun ondernemersidee kunnen starten. Een soort tussenstap om een concept op de wereld los te laten in een reële marktsituatie. Groot voordeel is dat de vaak erg hoge opstartkosten wegvallen. “We vonden in de Maastrichterstraat een prima locatie. Daarmee tonen we ook dat ons geloof in deze buurt groot is, zeker met de verkoop en herbestemming van een deel van het TT-Center”, legt Dehollogne uit.

Begeleiding

Stebo ontwikkelde The Box vanuit de overtuiging dat elke ondernemer de kans moet krijgen om zijn of haar droom waar te maken. Starters krijgen er ook de nodige begeleiding en worden opgenomen in een community van (ervaren) collega’s. In de andere steden blijkt dat ondernemers na hun verblijf in The Box sneller besluiten om een eigen zaak op te starten – heel vaak is dat dan in de lokale handelskern. “We zijn verheugd dat de Stad Hasselt overtuigd is van de meerwaarde van ons concept”, zeggen Frank Maleszka en Robin Kuijpers van Stebo. “Onze ondernemers community is zelf ook vragende partij om naar hier te komen. Het voelt goed aan om na Genk, Brugge, Gent en Turnhout nu ook Hasselt toe te voegen aan de keten ‘The Box Vlaanderen’.”

De komende maanden wordt het gekozen pand omgebouwd zodat alle faciliteiten aanwezig zijn. Dit gebeurt in nauwe samenwerking tussen stad Hasselt en Stebo. De opening is gepland voor september.