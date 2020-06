Met een vaas of douchekop: Hasselaar die zijn zijn ex-partners met van alles aanviel, riskeert 5 jaar cel Birger Vandael

10 juni 2020

15u07 0 Hasselt Er hangt een celstraf van vijf jaar boven het hoofd van een Hasselaar die zware klappen uitdeelde aan drie ex-partners. De man was doorgaans gedreven door alcohol waardoor hij ziekelijk jaloers en vervaarlijk agressief werd. De vrouwen werden gegrepen bij de keel, bekogeld met een vaas of aangevallen met een douchekop.

De man was vooral in 2016 en 2017 bijzonder actief en had reeds een verleden dat getekend was door agressie. Bij het feit met de douchekop raakte een slachtoffer vier maanden werkonbekwaam. Ze vraagt daarvoor een schadevergoeding van 13.200 euro. Een andere vrouw werd op een parking toegetakeld in haar wagen. Omstaanders moesten de politie bellen om de man te doen stoppen.

Volgens de verdediging van de man lijdt hij aan een bipolaire stoornis. Hij liet zich inmiddels opnemen in de psychiatrie. Een werkstraf werd bijkomend gevraagd. Ook de beklaagde zelf gaf aan dat hij eerst aan zichzelf wil werken alvorens nog opnieuw het pad van de liefde te betreden.

Op 5 augustus hoort hij zijn vonnis.