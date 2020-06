Met dit filmpje wil Matteo Simoni toeristen naar Limburg trekken Dirk Selis

05 juni 2020

Hasselt Nu almaar meer stemmen opgaan om het toerisme in eigen land weer toe te laten, maakt de vrijetijdssector zich op voor de herstart van het zomerseizoen. Zo ook in Limburg, waar acteur Matteo Simoni en Toerisme Limburg de troeven van de provincie in de verf zetten in een nieuwe campagne

“Matteo Simoni wordt het gezicht van de Limburgse relancecampagne voor de toeristische sector”, steekt Igor Philtjens, gedeputeerde en voorzitter van Toerisme Limburg, van wal. “Daarmee hopen we veel gasten te lokken naar onze logiessector en horeca, zodat zij weer omzet halen. Hopelijk wordt het een mooie zomer, zodat onze toeristische ondernemers de overlevingsmodus kunnen omzetten in ‘back to business’.”

De acteur Matteo Simoni ziet in Limburg de ideale oplossing voor wie niet naar het buitenland kan of wil. “Deze regio heeft zoveel te bieden. De landschappen, de natuur, de fietspaden, de waterpret, de gezellige steden. Je kan hier je knopje komen afzetten of net kiezen voor ontmoetingen. Want het zijn de Limburgers die je een echt vakantiegevoel bezorgen. Hier kan je oprecht een babbeltje slaan, je voelt je hier overal welkom. Limburg ligt me dan ook nauw aan het hart. Als ik hier ben, leef ik helemaal op. En dat gevoel wil ik delen met de rest van Vlaanderen.”