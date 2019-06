Meisje (6) kritiek na aanrijding in Runkst: “om de haverklap piepende banden op ons kruispunt” Toon Royackers

17 juni 2019

22u41 0 Hasselt Een meisje van zes is maandagnamiddag levensgevaarlijk gewond geraakt aan de Notelarenstraat in Runkst bij Hasselt. Een kindje dat met haar fietsje het kruispunt overstak werd gegrepen door een aankomende auto. Cafébaas Ronny Jacobs van café ‘Den Hoek’ snelde haar meteen ter hulp. Onder begeleiding van de MUG werd het slachtoffertje uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht.

De cafébaas was maandagnamiddag in de weer op zijn terras toen het ongeval gebeurde. “Ik zag meteen dat het ging fout lopen. Het broertje van vier jaar was met zijn loopfietsje in de weer, en zijn zusje van vier reed voorop. Waarschuwen of gillen kon al niet meer. Want uit de andere richting kwam die auto al aan. De bestuurster reed echt niet te snel, maar ze kon nog onmogelijk tijdig remmen. Het meisje werd opgeschept en belandde met haar rugje op de rijbaan. Meteen heb ik alles laten vallen om naar haar toe te lopen. Een klant in het café belde intussen naar de hulpdiensten. Ik zag meteen dat het heel ernstig was.” De bestuurster zelf verkeerde in shock. De lokale politie sloot het kruispunt af, zodat hulpverleners ongestoord hun werk konden doen.

Het Irakese meisje verblijft nog niet zo lang in ons land. Ze wonen net aan de andere kant van het kruispunt. De familie is gevlucht, en had daarbij een kindje verloren. Maandagavond vocht het zusje in het Jessa Ziekenhuis nog voor haar leven. “Ik heb al vaker contact opgenomen met het stadsbestuur, omdat we hier om de haverklap piepende banden horen,” zucht cafébaas Ronny. “Een wonder dat ze nog nooit op mijn terras gereden zijn. ‘s avonds spelen hier kinderen uit de buurt op straat. Automobilisten verwachten zich daar gewoon niet aan, zeker niet als ze tussen de geparkeerde auto's uit rennen. Kinderen zien het gevaar niet. Het kruispunt wat versmallen of iets van verkeersremmers voorzien, zou al kunnen helpen. Tot nu toe hebben we dat niet gekregen, want er was ook nog nooit iets gebeurd. Vandaag helaas dus wel. Jammer dat het zo moet gaan, maar hopelijk wil de stad nu wel iets ondernemen om deze kinderrijke buurt beter te beveiligen.”