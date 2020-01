Meest duurzame kinderopvang ‘t Noppertje opent de deuren EWH

31 januari 2020

19u02 0 Hasselt Op de plek waar zo'n twee jaar geleden ontmoetingszaal Den Opper stond, opende vrijdagmiddag kinderopvang ‘t Noppertje de deuren. De nieuwbouw is aangepast met allerlei technische snufjes die de Stevoortse kinderopvang de meest duurzame opvang van Hasselt maken.

In Stevoort werd de kinderopvang jarenlang in een huurhuis aan het Sint-Maartenplein georganiseerd. “Dagelijks vingen we er tot wel negentig kinderen op", aldus schepen van Kinderopvang Habib El Ouakili (RoodGroen+). “Door de populariteit barstte de werking uit zijn voegen en voldeed ook het gebouw niet meer om op een moderne en flexibele manier een kinderopvang uit te baten". En ging het stadsbestuur op zoek naar een nieuwe locatie voor 't Noppertje. Al snel viel het oog op parochiezaal Den Opper, een vervallen gebouw waar de kinderen van de aanpalende school reeds ‘s middags hun boterhammen kwamen eten. Zo gezegd zo gedaan, Den Opper ging tegen de vlakte en het nieuwe, gemoderniseerde ‘t Noppertje werd een feit.

Duurzame snufjes

In de nieuwbouw van de kinderopvang is er bijzonder veel aandacht voor duurzaamheid. Zo werd het gebouw voorzien van een groendak van meer dan 300 vierkante meter die een vertraagde afvoer van overtollig regenwater en isolatielaag vormt. Dat water wordt gebruikt voor het spoelen van de toiletten. Daarnaast bevat het gebouw onder andere grote glasramen met driedubbele beglazing voor natuurlijk licht, 30 zonnepanelen en kranen die vanzelf stoppen als kinderen hun handen gewassen hebben. Bovendien wordt het gebouw verwarmd met een BEO-veld, een systeem voor vloerverwarming die radiatoren overbodig maken.

Naast alle technische snufjes, is er ook aan de kinderen zelf gedacht. Zo krijgen de kinderen heel wat buitenspeelruimte ter beschikking. Het gebouw staat immers in verbinding met de speelplaats van de aanpalende school en beschikt over een ruim terras. Ook aan speelruimten geen gebrek. “Het gelijkvloers bestaat uit een beveiligde inkomruimte, een knutselruimte voor de kleuters en een motorische ruimte", aldus schepen van Gebouwen Laurence Libert (Open VLD). “Een verdieping hoger bevindt zich dan weer een knutsel- en motorische ruimte voor grotere kinderen. Daar kunnen ze zich ook uitleven in een tv- en gameruimte.”