Meer verkeersdoden, maar minder gewonden op Limburgse wegen Dirk Selis

27 november 2019

10u35 0 Hasselt In de eerste negen maanden van 2019 telde Limburg drie verkeersdoden meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal gewonden daarentegen nam af. “De ongevallen worden ernstiger”, zegt Stef Willems, woordvoerder van Vias.

Volgens de laatste verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute waren er 3 verkeersdoden ter plaatse meer in Limburg in de eerste 9 maanden van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Nationaal was er een stijging met 17% van het aantal verkeersdoden. Het aantal letselongevallen daalde nationaal wel lichtjes: -1,5%. In Limburg daalde het aantal letselongevallen nog steviger: -8%. De cijfers staan in de recentste verkeersveiligheidsbarometer van Vias.

Van januari tot en met september 2019 stierven in onze provincie 34 mensen ter plaatse na een ongeval. “Dat zijn er drie meer dan de 31 verkeersdoden in dezelfde periode vorig jaar. De slachtoffers die later stierven in het ziekenhuis zijn in die cijfers niet meegeteld. Ondanks die hogere dodentol daalde het aantal letselongevallen – met gewonden en/of doden – dit jaar met 8 procent, van 2.225 naar 2.051. Vooral bij motorrijders (-25%), voetgangers (-13%) en bestelwagens (-15%) waren er opvallend minder verkeersongevallen waarbij iemand gewond raakte of stierf”, besluit Stef Willems van Vias.