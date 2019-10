Meer spontane bevallingen en minder keizersneden bij Jessa: “Het natuurlijke ritme van een bevalling respecteren” Dirk Selis

13u33 0 Hasselt Op 10 jaar tijd noteerde het Jessa Ziekenhuis veel meer spontane bevallingen en veel minder keizersneden. Vlaanderen maakt net de omgekeerde beweging. “Het resultaat van een doorgedreven beleid”, legt gynaecoloog dr. Annick Schreurs deze opmerkelijke tendens uit.

Het aantal vrouwen dat sinds 2008 op een spontane manier beviel, steeg met 12%. Het aantal vrouwen dat beviel met een keizersnede, daalde met 6,7%. Jessa maakt daarmee een significant omgekeerde beweging ten opzichte van het Vlaamse gemiddelde van 61 materniteiten. De resultaten staan in het pas gepubliceerde jaarrapport van het Studiecentrum Perinatale Epidemiologie.

Vervelende ‘knip’

“Wij kiezen er al jaren voor om het natuurlijke ritme van een bevalling te respecteren”, zegt dr. Annick Schreurs, kliniekhoofd materniteit bij Jessa. “Dat vraagt veel geduld van onze vroedvrouwen, maar de baby krijgt daardoor rustig de tijd om goed in te dalen. Dat voorkomt vaak die vervelende ‘knip’. Tien jaar geleden deden we een knip bij 54% van de natuurlijke bevallingen, vandaag is dat cijfer gehalveerd. Het Vlaamse gemiddelde ligt met bijna 40% toch opmerkelijk hoger.”

Omgekeerde trend

Een vergelijking tussen de resultaten van Jessa en die van het Vlaams gemiddelde tonen een opmerkelijke omgekeerde trend als het gaat om spontane bevallingen versus keizersneden. “Ook hier speelt tijd een belangrijke rol”, zegt dr. Annick Schreurs. “Door mama en baby tijd te geven, konden we ons aantal keizersneden op 10 jaar tijd met 6% verminderen, terwijl het Vlaamse gemiddelde over dezelfde periode steeg met bijna 3%. Het aantal vrouwen dat voor een epidurale verdoving kiest, ligt bij Jessa een stuk hoger dan in Vlaanderen. Als je een bevalling in alle rust wil laten verlopen, is pijnstilling uiteraard een belangrijk hulpmiddel. Meer en meer mama’s kiezen dan ook voor dit comfort. Behalve epidurale verdoving, kan de mama ook kiezen voor alternatieve manieren om de pijn te verzachten, zoals bijvoorbeeld een bad of een bal. Maar altijd primeert de wens van de patiënte.”

Wereld van verschil

De kersverse mama Jessie Buttiëns is afgelopen zaterdag op natuurlijke wijze bevallen van dochtertje Nena. Bij haar eerste kind, 5 jaar geleden, was het een keizersnede. Ze kan dus goed vergelijken. “Mijn eerste kind is geboren via een keizersnede. Daaraan heb ik niet zo’n fijne herinnering. Een natuurlijke bevalling is echt een wereld van verschil, dankzij het geduld van de vroedvrouw die me 5 uur lang heeft begeleid. Zoveel geduld zou ik niet hebben”, lacht Jessie.