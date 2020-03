Meer dan één versnelling hoger in strijd tegen corona: volg hier de impact op Limburg Redactie

13 maart 2020

11u59 10 Hasselt Scholen gaan maandag dicht, horacazaken vrijdagnacht al. En voor winkels zullen dan weer strengere regels gelden. De maatregelen die de regering treft tegen het coronavirus zullen overal voel- en zichtbaar zijn. Een overzicht van de impact in Limburg, maar óók van de veerkracht van de Limburger.

PELT: Voor het eerst in de 69-jarige geschiedenis van het Europees Muziekfestival voor de Jeugd (EMJ) zal het evenement uitgesteld worden. Normaal zou het tussen 30 april en 4 mei zo’n 4.000 jongeren uit 20 landen ontvangen. Maar er is al een nieuwe datum: 11 tot 14 september.

PELT: Ook cafés moeten vrijdag om middernacht de deuren sluiten voor een periode van drie weken. Daarom organiseren meerdere uitbaters nog snel een laatste feestje.

HASSELT: Quartier Bleu heeft in overleg met burgemeester Steven Vandeput besloten om de festiviteiten die gepaard gaan met de opening van de horecakade en de shoppingboulevard uit te stellen. Die festiviteiten zouden plaatsvinden tijdens het openingsweekend van 26 tot 29 maart. De opening van de winkels zelf, op donderdag 26 maart om 12 uur, gaat wel gewoon door. Horecagelegenheden zullen ten vroegste kunnen openen op 4 april.

HASSELT: Het stadsbestuur meldt dat naast de stadsdiensten ook het containerpark bereikbaar zal blijven. En ook de wekelijkse markt wordt niet geschrapt. Gaan wel dicht: zwembad, sporthallen, sportcentrum Kiewit, Action Park, Jenevermuseum, Modemuseum Hasselt, Cultuurcentrum Hasselt, De Serre, Het Nieuwstedelijk, MOD, Lokaal Dienstencentra Hogevijf, Academie, Conservatorium en Abdijsite Herkenrode.

HASSELT: Het Stadsmus zou normaal vanaf zaterdag uitpakken met de tentoonstelling ‘Mènage à deux’, met onder meer werk van Koen Vanmechelen in combinatie met eigen stukken. Maar het stadsmuseum heeft nu aangekondigd dat de deuren sluiten tot en met 3 april. Workshops en rondleidingen worden uitgesteld.

HEERS: Hoewel de horeca pas om middernacht de deuren moet sluiten, zal er in Heers geen ‘laatste avond’ zijn. Daar heeft burgemeester Henri Dumont aangekondigd dat alle cafés al om 15 uur de deuren moeten sluiten.

LIMBURG: De provincieraad in Limburg van deze maand wordt geschrapt, dat bevestigt voorzitter Huub Broers (N-VA). De provincieraad vergadert in principe elke derde woensdag van de maand, maar de zitting van woensdag 18 maart gaat dus niet door. “De provincieraad valt net in de crisisweken. We moeten het voorbeeld geven”, zegt Broers. De gouverneur stelde intussen een reeks provinciale maatregelen voor.

GENK: De jeugdhuizen van Gigos Jeugdwelzijnswerk Genk, waaronder ook Atelier Zwiep, sluiten tijdelijk de deuren. Tot en met 3 april vallen dus alle activiteiten weg.

GENK/OMGEVING: Politiezone CARMA, die naast Genk ook Houthalen-Helchteren, As, Bocholt, Bree, Kinrooi, Oudsbergen en Zutendaal omvat, gaat in de komende weken zowel overdag als ’s nachts controleren of horecazaken op het grondgebied wel degelijk gesloten blijven.

LOMMEL/PEER: Center Parks sluit vrijdag alle parken in België. In onze provincie gaat het om Vossemeren in Lommel en Erperheide in Peer.

LANAKEN: Chef Danny Vanderhoven van De Griffie moet dan wel de deuren sluiten, maar gooit de schort niet over de haag. Hij ruilt zijn keuken voor die van enkele klanten, bij wie hij nu thuis gaat koken.

