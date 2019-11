Meer dan 1.000 laatstejaarsleerlingen volgen dag les aan UHasselt en Hogeschool PXL Dirk Selis

05 november 2019

16u56 0 Hasselt Meer dan 1.000 laatstejaarsleerlingen uit 19 middelbare scholen maakten dinsdagvoormiddag kennis met UHasselt en Hogeschool PXL. Tijdens deze proefdag kozen toekomstige studenten zelf aan welke opleiding ze een halve dag les wilden volgen. Zo kwamen ze meer te weten wat studeren aan een hogeschool of universiteit precies inhoudt.

“Met de UHasselt Proefdagen willen we laatstejaarsleerlingen uit het middelbaar onderwijs een dag uitgebreid kennis laten maken met onze universiteit. We willen hen tonen wat onze opleidingen én het unieke leersysteem van UHasselt precies inhouden”, zegt rector Luc De Schepper. “Al onze opleidingen hebben een speciaal programma uitgewerkt.”

Initiatiefneemster Marieke Huysmans vult aan: “De meeste lessen starten met een kort hoorcollege of een initiatieles, daarna gaan de leerlingen vaak zelf aan de slag met proefjes of opdrachten. Onze opleidingen tonen zo wat hun richting precies inhoudt en wat je kan verwachten als je komt studeren aan UHasselt.”

Replica-schedels

En er was heel wat keuze. UHasselt bood maar liefst 14 proeflessen aan. Een greep uit het ruime aanbod: bij mobiliteitswetenschappen gingen leerlingen op pad met speedguns en geluidsmeters om een leefbaarheidsindex op te stellen, geneeskunde nam hen dan weer mee naar de anatomiezaal waar ze uitleg kregen over het hart. Aan de opleiding rechten bestudeerden de leerlingen een case uit het familierecht en leerden ze die bepleiten. Bij (interieur)architectuur kregen de leerlingen een initiatie in schetsen en bij biologie kwamen ze aan de hand van replica-schedels en andere attributen alles te weten over de evolutie van de mens.

Keuzevrijheid

Alle leerlingen hebben zelf een keuze mogen maken welke les ze wilden volgen. En dat deden ze individueel, dus niet in klasverband. De leerlingen konden daarbij ook switchen, zo konden ze ervoor kiezen om een voormiddag les te volgen aan rechten en in de namiddag chemische proeven te doen bij chemie. “Uniek is ook dat door de goede samenwerking met hogeschool PXL, de leerlingen ook kunnen kiezen om een halve dag les te volgen aan UHasselt en een halve dag aan PXL. Daardoor kunnen ze nog beter ontdekken wat hen precies het beste past, studeren aan een universiteit of aan een hogeschool”, zegt Marieke. “Met deze UHasselt Proefdagen willen we dus echt de laatstejaarsleerlingen wegwijs maken in het hoger onderwijs. Want iedereen weet dat de keuze om verder te studeren niet makkelijk is om te nemen.”

Ook volgend jaar staat een UHasselt en PXL Proefdag gepland. Die zal doorgaan op 5 maart 2020