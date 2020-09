Medewerker HasHotel in elkaar gezakt, politie sluit toegang af ENL

06 september 2020

12u00 7 Hasselt Een werknemer van het HasHotel aan de Sint-Jozefsstraat is vanochtend overleden. De politie kwam ter plaatse en sloot de toegang tot het verblijf af. “Al zijn er geen verdachte omstandigheden en is de oorzaak wellicht medisch.”

“Een persoon die ’s nachts de wacht houdt in het HasHotel is vanochtend vroeg overleden”, vertelt Dorien Baens, woordvoerder van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad (LRH). “De man zakte in elkaar. Vermoedelijk zijn er geen verdachte omstandigheden en ligt een medische oorzaak aan de basis.” De politie heeft de toegang tot het hotel gedurende de voormiddag afgesloten. “Het gebouw wordt ’s middags terug vrijgegeven.”