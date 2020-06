Matteo Simoni promoot toerisme in zijn provincie: “Limburgers bezorgen je een echt vakantiegevoel” Dirk Selis

03 juni 2020

11u21 0 Hasselt Nu almaar meer stemmen opgaan om het toerisme in eigen land weer toe te laten, maakt de vrijetijdssector zich op voor de herstart van het zomerseizoen. Zo ook in Limburg, waar acteur Matteo Simoni en Toerisme Limburg de troeven van de provincie in de verf zetten in een nieuwe campagne.

“Matteo Simoni wordt het gezicht van de Limburgse relancecampagne voor de toeristische sector”, steekt Igor Philtjens, gedeputeerde en voorzitter van Toerisme Limburg van wal. “Daarmee hopen we veel gasten te lokken naar onze logiessector en horeca, zodat zij weer omzet halen. Hopelijk wordt het een mooie zomer, zodat onze toeristische ondernemers de overlevingsmodus kunnen omzetten in ‘back to business’.”

De campagne start in de loop van juni en nodigt de Vlaming uit voor een welverdiende dichtbij vakantie in Limburg. Via reclamespots op tv, promotie in online en printmedia en grote affiches langs de weg nodigt Matteo Simoni de Vlaming uit om te komen herleven in zijn groene provincie.

Het gezicht van Limburg

De acteur Matteo Simoni ziet in Limburg de ideale oplossing voor wie niet naar het buitenland kan of wil. “Deze regio heeft zoveel te bieden. De landschappen, de natuur, de fietspaden, de waterpret, de gezellige steden. Je kan hier je knopje komen afzetten of net kiezen voor ontmoetingen. Want het zijn de Limburgers die je een echt vakantiegevoel bezorgen. Hier kan je oprecht een babbeltje slaan, je voelt je hier overal welkom. Limburg ligt me dan ook nauw aan het hart. Als ik hier ben, leef ik helemaal op. En dat gevoel wil ik delen met de rest van Vlaanderen.”

“Matteo is de perfecte ambassadeur voor onze provincie”, vindt Philtjens. “Hij verpersoonlijkt de identiteit van vele Limburgers: joviaal, gedreven en openhartig. Hij was meteen bereid om mee te werken aan deze campagne en heeft mee het concept uitgetekend.” Het resultaat is een oprechte reclamespot die ingetogen begint en alsmaar uitbundiger wordt. Met Matteo die als zichzelf de kijker meeneemt langs adembenemende plekken in Limburg.”

Nog plaats in Limburg

Het toerisme is een belangrijke pijler voor de economie in Limburg. 1 op de 10 mensen werkt er in het toerisme. De maatregelen omtrent corona hebben een grote impact gehad op de Limburgse economie. Dat merken de meer dan 1.400 toeristische partners van Toerisme Limburg, die via een uitgebreide bevraging te kennen gaven dat de boekingen in de zomer vooralsnog veel lager liggen dan gewoonlijk. Terwijl aan de kust en de Ardennen wordt gevreesd voor een te grote toeloop, is er in Limburg nog plaats.

“Door het uitblijven van een concrete openingsdatum, wachten mensen met boeken”, gaat Philtjens verder. “De tijd dringt dus om het zomerseizoen op te starten. We moeten onze ondernemers nu steunen en onze gasten er attent op maken dat Limburg een ideale bestemming is voor wie een volwaardige zomervakantie wil boeken. De focus van de campagne zal liggen op het genereren van boekingen in de verblijven. Meer overnachtingen leidt immers tot meer inkomsten in andere sectoren zoals de restaurants, de cafés, de attracties en de winkels.”

De week van de Limburger

In september volgt dan een specifieke campagne naar de Limburger, waarbij Matteo Simoni ook de Limburgers zal aanspreken. Matteo: “Bij het maken van de reclamespot heb ik hier zelf fantastische plekken kunnen ontdekken. Ik ben er van overtuigd dat veel Limburgers in hun eigen provincie verrast kunnen worden. Daarom verlengen we het toeristische hoogseizoen met een extra week voor de eigen bewoners.”