Marketingstudenten lanceren ‘Bring Your Own Beamer’: “Alles is toegestaan, zolang er maar geprojecteerd wordt” Dirk Selis

28 november 2019

14u16 0 Hasselt Tijdens de avond van zaterdag 14 december gaan in de nieuwe uitvalsbasis van de Serre Hasselt de lichten uit en de projectoren aan. Dit is namelijk de locatie bij uitstek voor een Hasseltse editie van ‘Bring Your Own Beamer’. Tientallen artiesten projecteren die avond hun kunstwerken op muren, plafonds, vloeren, doeken en zelfs fietswielen. En dit met bijhorend geluid, interactieve installaties en performances.

“Het concept BYOB is een project dat creatieve jonge studenten de kans biedt artistieke uitingen op een leuke manier te tonen aan een groot publiek”, vertelt Lore Schmitz. “Als marketingstudent is het een bijzondere ervaring die event te mogen organiseren en zo onze eerste stappen in eventmanagement te zetten.”

De Serre

Je kan vandaag niet meer naast schermen kijken. We werken achter schermen, ontspannen voor schermen en checken tot 250 keer per dag een schermpje dat in je handpalm past. De organisatie staat stil bij de impact van onze schermcultuur op hedendaagse kunst. Daarom wordt op 14 december de nieuwe uitvalsbasis van de Serre Hasselt gebruikt als decor voor “Bring Your Own Beamer”. Dit concept dat bedacht werd door internet kunstenaar Rafaël Rozendaal, waarbij kunstenaars voor een avond een ruimte vullen met projecties. Alles is toegestaan, zolang er maar geprojecteerd wordt. “Bring Your Own Beamer is het gedroomde project om in het openingsweekend van onze nieuwe locatie te integreren”, vertelt Kristof Claes van De Serre. “Creatieve jonge studenten voor- én achter de schermen, dat is waar De Serre voor staat. We kijken uit naar de visuele creaties die onze (nog veel te) witte muren wat kleur komen geven”

Stadstriënnale

“Het concept BYOB is een open-source-project van post-internet-kunstenaar Rafael Rozendaal, die ook mee doet aan SCREEN IT”, legt Pieter Jan Valgaeren, curator SCREEN IT Stadstriënnale. “Zo wil hij iedereen de mogelijkheid geven om zijn artistieke uitingen op een leuke manier te tonen aan een groot publiek. Een doelstelling die we natuurlijk ook helemaal onderschrijven.”

Dit visuele spektakel op zaterdag 14 december is een samenwerking tussen de Serre Hasselt, de Stadstriënnale en de Marketingstudenten van Hogeschool PXL. De toegang is gratis. Locatie: De Serre, Dokter Willemsstraat 34, 3500 Hasselt Meer info op www.stadstriennale.be of www.deserrehasselt.be