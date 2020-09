Marijn Convents en RC.Hades winnen vlot van Tempo Overijse Guido Gielen

06 september 2020

18u06 0 Hasselt Door treffers van Jelle Vanratingen en Michael Caubergs zat RC.Hades al bij de rust op rozen. Flankspeler Marijn Convents (28) kwam over van Tienen en was in zijn nopjes met de vlotte kwalificatie.

“Na een goede voorbereiding zijn we verleden week met beide voeten op de grond gezet door eersteprovincialer Zonhoven. Iedereen werd terug op scherp gezet door onze coach Mirko Licata en bij de eerste officiële match van het seizoen moest Tempo Overijse het kind van de rekening gaan worden. We schoten sterk uit de startblokken en grepen de druivenjongens meteen bij de keel. Bij de rust was de kwalificatie reeds binnen.”

Is de BVB belangrijk voor Hades ?

“We hebben een gezonde ambitie om zo lang mogelijk mee te draaien in dat bekeravontuur, maar we moeten nuchter blijven. Als we binnenkort kunnen uitkomen tegen een team uit 1B zou fantastisch zijn en zeker voor de youngsters een leuke ervaring. De competitie moet echter onze grootste focus blijven. We starten met een derby tegen Spouwen-Mopertingen en die wedstrijd moeten we absoluut winnen om vertrouwen te kweken. Bovendien is een goede start van goudwaarde.”

Wat is de ambitie van Hades ?

“Bij mijn vorige teams Thes Sport en Tienen was de druk enorm. Die ploegen moesten absoluut kampioen spelen en haalden daarvoor ook de spelers. Telkens kon ik een feestje bouwen, maar bij dit Hades is er minder druk. Dat wil niet zeggen dat we geen ambities hebben. Integendeel, we hebben een sterk team met de nodige ervaring en jonge talenten in de wachtkamer. Top vijf moet zeker mogelijk zijn. Ach, het is cliche, maar we moeten leven van wedstrijd tot wedstrijd en steeds met de intentie het veld betreden om te winnen.”

Je transfer kwam ergens als een verrassing, want je speelde een knap seizoen en werd kampioen met Tienen. Met alle respect, maar waarom de overgang naar Hades ?

“Daar waren meerdere redenen voor. Hades heeft met LIcata een toptrainer en het is een leuke club. Dat was Tienen ook, maar toen mijn ex-coach bij Thes Sport Bart Vanhoudt werd aangesteld als technisch directeur kreeg ik een klop van de hamer. Iedereen weet dat ik met pijn in mijn hart Thes Sport moest verlaten, omdat de verstandhouding met Vanhoudt niet optimaal was. Het zit mij nu nog steeds dwars dat ik van hem geen uitleg kreeg waarom ik naar de bank werd verwezen. Ach, gedane zaken nemen geen keer. Ik wil hier zeker niet natrappen. Ik begin hier bij Hades aan een nieuw hoofdstuk en voel hier van iedereen enorm veel vertrouwen. Tijdens de lockdown heb ik niet stilgezeten. Op geen enkel vlak. Ik onderhield mijn conditie en nam ook de tijd om naast het voetbal bij Hades iets mooi uit te bouwen. Ik ben in Halen een hal aan het laten bouwen om binnenkort titatechniektrainingen privé te kunnen geven. Bij Thes Sport kreeg ik door mijn dribbels de bijnaam Tita Tovenaar en de vraag naar techniektrainingen was enorm. Daarom nam ik deze beslissing en het gevoel is super als ik jonge talenten iets extra’s kan bijbrengen.”