Marc Cain Hasselt Store organiseert 3 modeshows. “Wij overleven zonder webshop.” Lien Vande Kerkhof

20 augustus 2019

11u16 0 Hasselt “Welke trends het Hasseltse straatbeeld dit najaar zullen vullen? Broekpakken, lange rokken, enkellaarsjes en prints. Én felle kleuren. Iedereen slaat maar beter snel minstens drie paar felgekleurde sokjes in!” Philippe Bielen van Marc Cain Hasselt Store in de Dokter Willemstraat blikt vooruit op de damesmode en etaleert deze trends op 12 september in drie eigen modeshows.

“Toenemende leegstand is niet per se een Hasselts probleem. Het koopgedrag van de mensen verandert nu eenmaal. Veel handelaars in grote steden hebben het moeilijk. Wij proberen creatief te zijn en onze klanten elke keer te verrassen met iets nieuws. We overleven zonder webshop: in onze winkel draait het om het persoonlijk advies. Die persoonlijke beleving maakt het overigens de moeite waard voor onze klanten om helemaal naar het centrum van Hasselt te komen.” Al draait het volgens Philippe ook grotendeels rond ervaring. “Mijn vrouw Hilde Konings en ikzelf zijn ervaren rotten in het vak. Het is voor nieuwe ondernemers niet gemakkelijk om zomaar iets op poten te zetten. De band die wij door de jaren hebben opgebouwd met vast cliënteel is een grote troef."

Draagbare mode

Geen haute couture tijdens de modeshows in de Marc Cain Hasselt Store. “We proberen elk seizoen uit te pakken met draagbare kledij op onze catwalk. Draagbaar, maar chique. De Hasseltse vrouw staat er voor bekend opgekleed de straten te trotseren. Onze klanten uit Nederland, Duitsland en de rest van België zijn daarvan het levende bewijs: ze zijn er altijd van onder de indruk hoe modebewust Limburgse dames hier zijn.”

Afspraak op...

De modeshows gaan door om 14.30, 17.00 en 19.30 uur op 12 september in de Dokter Willemstraat 5. Reserveer je plaats op voorhand via het nummer 011 23 44 30