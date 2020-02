Man steelt sterrenkijker die hij vriendin cadeau wilde doen Birger Vandael

24 februari 2020

15u29 0 Hasselt Een 35-jarige man uit Hasselt is veroordeeld tot veertig maanden cel met uitstel voor de diefstal van vier flesjes nagellak en een sterrenkijker met toebehoren. De man sloeg toe op 20 en 30 november 2019 in Hasselt. Hij ontving een leefloon maar wilde zijn vriendin graag een cadeau doen.

De flesjes nagellak ritste de beklaagde mee bij de Hasseltse Kruidvat en hadden een totale waarde van minstens 27,97 euro. De sterrenkijker ontvreemde hij van Lichtenknecker Optics BVBA in Hasselt. Hij werd in de Kruidvat herkend door de winkelbediende omwille van zijn verleden. Momenteel zit de Hasselaar in de gevangenis. Hij staat bekend als een man met een ernstig heroïneprobleem. “Ik ga niet meer pikken en geen drugs meer nemen, ik wil niet terug naar de gevangenis”, stamelde hij in dit dossier. Hij moet zich nu bewijzen en zich houden aan de strikte voorwaarden die hem werden opgelegd, zoals een residentiële opname voor zijn verslavingsproblematiek.