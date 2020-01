Man slaat poetshulp zonder reden op hoofd in station van Hasselt: “had een paar pinten gedronken” VCT

06 januari 2020

15u53 0 Hasselt Op 23 mei 2018 ging een man wild tekeer aan het station in Hasselt. Hij sloeg een werknemer van het poetspersoneel van de NMBS zonder reden op het hoofd en in de rug. “Ik herinner me daar niets meer van. Ik was versuft want ik had een paar pinten gedronken,” klonk zijn uitleg. Enkele maanden voordien had K. ook agressief uitgehaald naar twee agenten die tussenbeide kwamen in een ruzie met zijn vriendin. K. riskeert tien maanden cel.

K. herinnert zich zelf niet meer dat hij in mei 2018 het personeelslid van de poetsdienst van de NMBS op het hoofd sloeg. Maar er was een onafhankelijk getuige die de feiten wel degelijk bevestigde. Het slachtoffer was door de agressie tijdelijk werkonbekwaam.

Enkele maanden voordien, in december 2017, had K. ook agressief uitgehaald naar agenten van de politiezone Lanaken-Maasmechelen. Hij was woest toen de twee inspecteurs tussen beide kwamen in een ruzie met zijn vriendin en sloeg wild om zich heen. In de politiecombi spuwde hij naar een van de agenten en beet hij twee keer in de arm van de begeleidende inspecteur terwijl hij voortdurend bedreigingen uitte. Later draaide K. het verhaal om en beweerde hij dat hij zelf hardhandig aangepakt werd door de twee agenten.

Winterland

“Voor de kerstvakantie was beklaagde weer betrokken bij slagen en verwondingen op Winterland in Hasselt”, schetste de aanklager, die naast de celstraf van 10 maanden ook een boete van 400 euro vorderde. “Bovendien weet ik niet of hij instemt met voorwaarden want hij is hier vandaag niet.”

Vonnis volgt op 3 februari.