Man opgepakt die dit weekend in auto’s inbrak MMM

22 juni 2020

19u50 0 Hasselt Een dief heeft zaterdagavond ingebroken in drie voertuigen in Hasselt. De verklaring van een getuige en het cameranetwerk in Hasselt zorgden ervoor dat de politie de verdachte kon oppakken.

Zaterdagavond kreeg de politie Limburg Regio Hoofdstad melding dat er ingebroken werd in een voertuig aan de Kempische Kaai in Hasselt. De verdachte gooide de ruit van de wagen in en ging aan de haal met een laptop. Ook op de Hoogbrugkaai werden de ruiten van twee voertuigen ingegooid. Uit één wagen werd er eveneens een laptop gestolen.

Een getuige van de feiten heeft een goede persoonsbeschrijving van de dader aan de politie kunnen bezorgen. De verdachte werd even later door de politiediensten op camerabeelden herkend. Hij bevond zich aan het station van Hasselt. Een politieploeg die op dat moment in de buurt was, heeft de verdachte kunnen oppakken.

De 29-jarige man verbleef illegaal in het land. Hij kreeg het bevel om het grondgebied te verlaten.