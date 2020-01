Maatschappelijk kwetsbare jongeren strijden om finaleticket Zweedse voetbalcompetitie Emelie Wojcik

09 januari 2020

14u44 0 Hasselt Hasselt is op 12 januari 2020 gaststad voor de finale van ‘Meet the world’. Dat is een voetbalwedstrijd waarbij jeugdspelers knokken voor een ticket naar de Zweedse Gothia Cup, het grootste internationale jeugdvoetbaltornooi ter wereld. Heel wat maatschappelijk kwetsbare jongeren nemen deel aan de wedstrijd.

De Gothia Cup heeft als doel een ontmoetingsplaats te zijn voor jongeren ongeacht hun religie, huidskleur of nationaliteit. “In Hasselt willen we elke jongere de kans geven om zichzelf te ontplooien en sport is daar een belangrijke factor in", zegt Habib El Ouakili, schepen van Sport en Jeugd (RoodGroen+) “Dit tornooi sluit dan ook mooi aan op de werking die in Hasselt actief is om jongeren warm te maken voor sport. Dankzij de Gothia Club kunnen deze jongeren niet alleen hun talent laten zien, maar krijgen ze de unieke kans om de wereld te ontdekken. Daar kan ik alleen maar achter staan.”

Erik Conings en Davy Bielen van de jeugdwerking van Sporting Hasselt geven aan dat voetbalclubs in eerste instantie een sportieve opleiding bieden aan jongeren maar ook een belangrijke sociale functie vervullen. Aangezien Sporting Hasselt een lange traditie van sociale voetbalprojecten zoals ‘Street Heroes’ en ‘Lotto Street Soccer’ heeft, is de voetbalcub erg blij met deze samenwerking om voetbaldromen van kinderen waar te maken.

Göteborg

SKF, een leverancier van producten op het gebied van kogellagers, is sinds jaren hoofdsponsor van de Gothia Cup. “Samen met een aantal collega’s zijn we als bedrijf al jaren actief om een positieve bijdrage te leveren aan projecten en initiatieven die zich inzetten voor de ontwikkeling van minderbedeelden, voor lokale sport- en gezondheidsinitiatieven of het stimuleren van ander vrijwilligerswerk”, zegt Kim Stouten, General Manager SKF Belgium. “Deze toernooien zorgen ervoor dat jonge mensen levenslange herinneringen en vriendschappen kunnen sluiten. De winnaars van de ‘Meet the world’-wedstrijd mogen ons land verdedigen in het Zweedse Göteburg voor de Gothia Club.”

De strijd om het ticket naar Zweden vindt zondag om 14.30 uur plaats op het A-terrein van Sporting Hasselt. Schepen van Sport Habib El Ouakili zal zondag de beker en het finaleticket overhandigen aan de winnaars na de finale omstreeks 15.45 uur. Het winnende team van elk lokaal toernooi wint gratis deelname, inclusief accommodatie, eten en transport naar Gothia Cup in Göteborg.