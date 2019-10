Maar liefst 1.400 leerlingen nemen deel aan grootste LEGO-wedstrijd van de Benelux Dirk Selis

25 oktober 2019

09u57 0 Hasselt De FIRST LEGO League verdubbelt dit jaar haar aantal teams en deelnemers. 100 teams, ofwel 1.400 deelnemers, zullen er aan een LEGO-robot sleutelen. De finale moest noodgedwongen verplaatst worden naar een grotere locatie.

De FIRST LEGO League daagt jongeren tussen 11 en 14 jaar uit om in de klas drie maanden lang een LEGO-robot te bouwen en te programmeren. Alle robots moeten het tijdens de grote finale tegen elkaar opnemen door verschillende opdrachten tot een goed einde brengen. De organisatoren, Voka Limburg en Confederatie Bouw Limburg, willen op die manier techniek en STEM-opleidingen promoten bij de jongeren.

De zevende editie van de wedstrijd ging in september van start. De leerlingen bouwen en testen momenteel volop hun robots voor de finale, die zal plaatsvinden op donderdag 21 en vrijdag 22 november. Voor het eerst zal dat gebeuren op de Corda Campus in Hasselt, een locatie die groot genoeg is voor de 1.400 deelnemers.