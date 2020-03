Maandag starten renovatiewerken aan het station van Hasselt Dirk Selis

12 maart 2020

16u25 9 Hasselt “Bijna vijf jaar protest met resultaat: eindelijk is het zo ver”, zegt Stefan T’Jolyn, secretaris bij ACOD Spoor Limburg. “Op maandag 16 maart worden de perronsporen 6 en 7 buiten dienst gesteld tot half december 2020 voor de eerste fase van de renovatie van het station van Hasselt.”

In september 2018 werden de aankondigingsborden ter hoogte van de perrons geplaatst. In juli 2019 nam men met enige vertraging de vernieuwde stationsuitgang kant Runkst in gebruik. Nu maandag starten de NMBS en Infrabel met de vernieuwingswerken in het station van Hasselt. “De perrons zullen worden verhoogd en vernieuwd”, zegt Stefan T’Jolyn, secretaris bij ACOD Spoor Limburg. “Elk perron wordt met lift en roltrappen uitgerust en de schuilhuisjes worden vervangen. De spooronderdoorgang wordt in een nieuw kleedje gestoken en de perronsporen en de spoorinfrastructuur van het station zullen onder handen worden genomen. Aangezien het over negen perronsporen gaat, zullen de werken een viertal jaren in beslag nemen.”

Protest loont

“Dat deze werken er uiteindelijk komen, is een pluim die we op onze hoed mogen steken”, gaat T’Jolyn verder. “Onze niet aflatende kritiek waarbij we de verloedering van het station van Hasselt aan de kaak stelden, werpt nu zijn vruchten af. Het steeds weer uitvallen van de roltrappen bleek een symbooldossier zonder voorgaande. Protest loont om iets in beweging te zetten”, zegt Stefan T’Jolyn. “We bedanken van harte alle actoren die de vinger aan de pols hielden in dit dossier. ACOD-spoor Limburg blijft ook in de toekomst partner van de Limburgse treinreizigers, met ook oog voor de veiligheid en het welzijn van de NMBS-medewerkers die al jaren de dupe zijn van de erbarmelijke toestand van het station.”

Impact op treinverkeer

“De renovatiewerken van de perrons en de onderdoorgang zijn normaal voorzien tussen 16 maart 2020 & september 2024. Tegen eind dit jaar zouden ook de werken aan de achteruitgang kant Runkst volledig moeten afgerond zijn. Tijdens deze periode zal Infrabel ook zeer belangrijke aanpassingen doen aan de sporen (masterplan Hasselt, red.) om het treinverkeer in de toekomst vlotter te laten verlopen. Vermoedelijk zullen de aanzienlijke renovatiewerken de volgende jaren ook een impact kunnen hebben op het treinverkeer in Hasselt de volgende jaren maar dat moeten we er bij nemen”, besluit T’Jolyn.