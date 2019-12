Lunch op een stokje: The Yacht introduceert pintxos aan Kanaalkom EWH

30 december 2019

13u09 0 Hasselt Na het succes van zijn met bladgoud bedekte steak, opent Ramis Pirigam van ‘Buchters Grill en Bar’ een nieuw concept aan de Hasseltse Kanaalkom. Vanaf maart kunnen Hasselaren er terecht in zijn restaurant ‘The Yacht' voor een snelle lunch op een stokje, oftewel pintxos.

Het stokjesconcept van Pirigam is volgens hem eerder onbekend in Hasselt. “Pintxos zijn kleine gerechten op stokjes, geïnspireerd op tapas van het Baskenland”, zegt Pirigam. “Binnen dit concept willen we ons nochtans niet beperken tot die keuken, onze gerechten worden dan ook door andere wereldkeukens geïnspireerd.” Wat Pirigam zoal op zijn stokjes prikt? “De basis van een pintxo is steeds desembrood met daarop enkele ingrediënten. Dat kan bijvoorbeeld gaan van kaas en tonijn tot kaviaar en lamsvlees. De prijs per stokje begint vanaf drie euro en stijgt naargelang de kosten van de opgeprikte ingrediënten.”

Ondanks het feit dat The Yacht afgelopen zomer al haar deuren opende, bleef Pirigam een beetje verveeld zitten met het toenmalige concept. “Ik serveerde toen surf en turf-gerechten aan mijn klanten”, aldus Pirigam. “Maar ik vond het vervelend dat mijn restaurant afhankelijk werd van het aantal reservaties. Bovendien waren de klanten zelf afhankelijk van de snelheid van mijn obers. Die typische restaurantsfeer vond ik niet meer aangenaam. Met mijn nieuw concept beslissen de klanten zelf wanneer, wat en hoeveel ze bestellen. Dat geeft ze meer vrijheid.”

Lunchen in Hasseltse hotspot

Hoewel Pirigam’s concept zich misschien eerder leent tot een snelle lunch, nodigt hij zijn klanten uit om ook aan slow dining te doen. “Je zou denken dat een paar stokjes je maag niet volledig vullen, maar niets is minder waar. Met vier à vijf pintxos en een stevige aperitiefdrank kan je namelijk al voldaan zijn”, meent Pirigam. “Ik moedig mijn klanten dan ook aan om op hun eigen rustige tempo de pintxos te bestellen en misschien wel te blijven zitten voor het avondmaal.”

Volgens Pirigam zal vooral de komst van Quartier Bleu zijn concept doen aanslaan. “Als overbuur van het nieuwe winkel- en horecagebeuren geloof ik sterk dat Quartier Bleu dé nieuwe hotspot van Hasselt wordt. Ik denk dan ook dat bezoekers tijdens het winkelen al eens gemakkelijk zullen binnen springen voor een aantal stokjes.”

Geïnteresseerden kunnen vanaf maart proeven van het vernieuwde concept. Meer informatie over de locatie en de exacte openingsdatum volgt op de Facebookpagina van het restaurant.