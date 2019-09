Luc Appermont is nieuwe presentator van Het Schlagerfestival in 2020 Bart Kaëll en Yves Segers vervoegen de line-up Dirk Selis

18 september 2019

09u26 0 Hasselt De vele publieksprijzen en bijna een dozijn ‘Gouden Ogen’ die hij doorheen de jaren kreeg van televisiekijkend Vlaanderen geven perfect weer hoe populair en geliefd Luc Appermont is bij het grote publiek.

“Ik vind het een hele eer dat ze mij hiervoor gevraagd hebben. Ik ken het festival, want ik ben er al een aantal keren te gast geweest als Bart op het podium stond. Wat mij bijzonder charmeert is de unieke sfeer. Mensen komen om samen te genieten en zingen luidkeels mee tijdens de optredens. Net als Kürt (Rogiers) vind ik het fijn dat je als presentator de mensen kan verrassen. Samen met alle artiesten willen we hen een unieke feestavond bezorgen.”, zegt Luc Appermont enthousiast. Kürt Rogiers moet volgend jaar verstek geven als presentator van Het Schlagerfestival in Hasselt. “Ik had al toegezegd voor het theaterstuk ‘Assisen 3’ toen ik erachter kwam dat de speeldata samenvielen met het festival. Ik vind het uiteraard doodjammer dat ik er volgend jaar niet kan bij zijn en zo de jubileumeditie mis, maar met Luc Appermont staat er een meer dan waardige vervanger klaar om het een jaartje van mij over te nemen.” Naast Luc Appermont als presentator worden ook publiekslievelingen Bart Kaëll en Yves Segers toegevoegd aan de line-up in Hasselt.

Echtgenoot komt mee

Luc Appermont komt niet alleen naar Hasselt, ook zijn echtgenoot Bart Kaëll is volgend jaar terug van de partij met zijn grootste hits. “Het zal de eerste keer zijn dat ik het podium deel met Luc op zo’n groot indoor evenement. Het is altijd fijn om hier als artiest te gast te zijn, zeker als je weet dat Het Schlagerfestival volgend jaar zijn 15de verjaardag viert. Ik ben gek op verjaardagsfeestjes.”

Yves Segers

Wie ook rondloopt met een big smile is Yves Segers, want de zanger van o.a. ‘Café De Zwaan’ en de Toast-klassieker ‘Ik schreeuw het van de daken’ kreeg opnieuw een uitnodiging in de bus. “Geweldig als je terug mag deelnemen aan wat ik altijd omschrijf als ‘de Tour de France’ van de Schlagerfestivals, want met zoveel volk en zoveel belangstelling voelt dat echt zo aan.”

Het Schlagerfestival 2020 vindt plaats op 27, 28, 29 maart en 4 april in de Hasseltse Ethias Arena, met optredens van oa. Christoff, Willy Sommers, Raymond van het Groenewoud, Laura Lynn, Wim Soutaer & Charles Van Domburg, Yves Segers, Bart Kaëll, De Romeo’s en Jan Smit. Luc Appermont verzorgt de presentatie. Bestel nu je tickets op www.hetschlagerfestival.be