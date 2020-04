Loungeruimtes van Hasseltse Rotaryclubs moeten personeel en familieleden van coronapatiënten ontspannen in Jessa Ziekenhuis Emelie Wojcik

09 april 2020

19u04 0 Hasselt De drie Hasseltse Rotaryclubs hebben in het Jessa Ziekenhuis loungeruimtes ingericht. De ruimtes vormen gespreks- en rustplekken voor het personeel en de familieleden van palliatieve en overleden coronapatiënten.

Met de steun van de clubs kan het ziekenhuis twee personeels- en nog eens twee familieruimtes inrichten. De meubels en de planten huurt het ziekenhuis gedurende drie maanden. “Het zijn deze extraatjes die het in moeilijke situaties een tikkeltje draaglijker maken”, zegt Yves Breysem, algemeen directeur van Jessa. “Dit is alweer een bijzonder initiatief dat we met veel dankbaarheid aanvaarden.”

“We hebben vooraf gevraagd waarmee we het hele zorgteam een plezier zouden kunnen doen, en dit kwam uit de bus”, klinkt het bij de Rotaryclubs. “Volgens de wetenschappers zal deze crisis immers nog een hele tijd duren. Maar onze helden van de zorg moeten het wel kunnen volhouden. Een aangename plek om even uit te blazen, bleek dus zeer welkom.”

Sinds deze week zijn de personeelsruimtes in de verschillende campussen ook uitgerust met een massagestoel. Voor campus Virga Jesse werd die ons tijdelijk ter beschikking gesteld door Gharieni Benelux. De twee andere huurt het ziekenhuis voor een maand.