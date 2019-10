Lottery Shop verhuist in 2020 naar Hasseltse Quartier Bleu Lien Vande Kerkhof

02 oktober 2019

13u42 0 Hasselt Na Antwerpen, Luik, Gent, Oostende, Charleroi en Brussel opent er ook in Hasselt een Lottery Shop de deuren. De zevende winkel van de Nationale Loterij is momenteel gevestigd in de Koning Albertstraat, maar verhuist volgend jaar als volwaardige shop naar de Quartier Bleu.

Met de Lottery Shops wil de Nationale Loterij rechtstreeks in contact komen met haar spelers en het comfortabeler maken voor winnaars van middelgrote winstbedragen, die hun winst in de Lottery Shops kunnen komen afhalen. “De Quartier Bleu lijkt ons de ideale setting voor onze zevende vestiging”, zegt woordvoerder Jan-François Mahieu. “De vestiging in de Koning Albertstraat is een pop-up Lottery Shop. Onze winkels zijn de ideale plek om de belangrijke maatschappelijke rol van de Nationale Loterij gepast onder de aandacht te brengen. De spelers zullen voortaan concreet kunnen kennismaken met alle goede doelen die zij rechtstreeks steunen telkens ze meespelen met één van de spelen van de Nationale Loterij.”

Testomgeving

Daarnaast zal de Nationale Loterij haar Lottery Shops gebruiken als een ‘testomgeving’ voor nieuwe producten. “Kleinschalige proefprojecten in de Lottery Shops zullen helpen uitwijzen hoe het staat met de kwaliteit van nieuwe producten, en of deze producten over het hele verkoopnetwerk van de Nationale Loterij kunnen worden verspreid wanneer de testresultaten gunstig blijken te zijn. De rechtstreekse dialoog met de bezoekers helpt om de nodige inzichten te verwerven en zo al onze spelers op de meest gepaste manier te bedienen met diensten en producten”, aldus Mahieu. “Ten slotte bieden we in de Lottery Shops, naast merchandising producten, ook eigen producten aan. Uiteraard zonder in concurrentie te treden met onze verkooppunten, een samenwerking waar we als Nationale Loterij uiterst tevreden over zijn.”