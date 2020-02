Loop mee voor 11.11.11 door de Hasseltse binnenstad EWH

04 februari 2020

16u09 0 Hasselt In Hasselt vindt op zaterdag 15 februari de eerste 11.Trail plaats. Dat is een wandel- en loopevenement ten voordele van 11.11.11, de Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging die wereldwijd onrecht aanvecht. De eerste editie is meteen een avondeditie.

De 11.Trail is een niet-competitief wandel- en loopevenement waarbij deelnemers doorheen gebouwen en verborgen of exclusieve locaties van Hasselt worden geloodst. Met het evenement hoopt 11.11.11 op een originele manier fondsen te werven. Doordat het evenement niet gericht is op sportprestaties, is het parcours van 5,5 km toegankelijk voor alle generaties. Voor wie zichzelf toch liever een grotere uitdaging geeft, is het toegestaan om het parcours tweemaal te doorlopen.

In het verleden vonden er al 11.Trails plaats in Roeselare, Turnhout, Dilbeek en Kuurne. De 11.Trail van Hasselt is dus meteen een Limburgse primeur. De eerste Hasseltse editie wordt meteen een avondeditie. Daarbij wordt onderweg dan ook heel wat muziek, randanimatie en leuke verlichting voorzien. De organisatie spoort deelnemers dan ook aan om zelf leuke verlichting mee te nemen.

Het eerste startsein wordt gegeven om 18.15 uur aan de faculteit Rechten van de UHasselt (Oude Gevangenis, Martelarenlaan 42). Om de tien minuten starten nieuwe lopers. De wandelaars starten ten laatste om 19.30 uur. Het einde van het evenement is voorzien om 21 uur. Inschrijven kan op voorhand via de website. Prijzen variëren tussen 3 en 15 euro afhankelijk van het tijdstip van inschrijven, de leeftijd van de deelnemer en eventuele kortingen.