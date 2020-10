Lode Vereeck uit Open Vld gezet: “Laat me steenkoud” mvdb/GLH

12 oktober 2020

17u18 4 Hasselt Lode Vereeck is geen lid meer van Open Vld. Dat heeft de statutaire commissie van de Vlaamse liberalen vrijdag beslist.

Aanleiding was de geplande voordracht van Vereeck als bestuurder van de Universiteit Hasselt. Vlaams Belang koos ervoor om het voormalig parlementslid voor Open Vld en Lijst Dedecker (LDD) voor te dragen, iets wat midden vorige maand in de provincieraad werd weggestemd. Net de UHasselt ontsloeg de econoom vorig jaar wegens ongepast gedrag.

“Maar het argument van Open Vld dat het niet aanvaardbaar was dat Vlaams Belang mij als bestuurder van de UHasselt voordroeg, is absurd”, reageert Lode Vereeck nu zelf. “Elke bestuurder in een organisatie zoals de UHasselt zit daar enkel en alleen om het belang van die organisatie te dienen. In die functie zou ik onafhankelijk zijn geweest, ondanks mijn politieke achtergrond. Ik begrijp de keuze van Open Vld dus niet, maar hoe dan ook laat mijn geschrapte lidmaatschap me momenteel steenkoud”, aldus Vereeck.

De laatste tijd uitte Vereeck ook geregeld kritiek op de partijlijn in de federale onderhandelingen. Hij wil nu als onafhankelijk politicus verdergaan. In 2021 zou Vereeck schepen van onder andere Financiën, Begroting en Economie worden in de gemeente Diepenbeek, waar hij momenteel gemeenteraadslid is.

Een partij is een middel, geen doel, om idealen te realiseren. Mijn ideaal blijft meer welvaart door autonome deelstaten (cf. beginjaren Verhofstadt en Rutten, beginweken Lachaert). @OpenVLD volgt nu bizarre, links-belgicistische koers.



Ik ga door als #onafhankelijk politicus. https://t.co/66Z72QGovD Lode Vereeck(@ vereeck) link