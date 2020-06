Linkse partijen dienen samen resolutie in tegen kap Groene Delle: “Tijd om de daad bij het woord te voegen” Dirk Selis

26 juni 2020

14u36 0 Hasselt De linkse partijen Sp.a, Groen en PVDA leggen samen een resolutie op tafel in het Vlaams parlement tegen de kap van De Groene Delle. “Minister Demir (N-VA) zegt in alle studio’s dat ze de natuur wil redden”, aldus Vlaams parlementslid Kim De Witte (PVDA). “Dat ze dan de daad ook bij het woord voegt en deze 23 hectare niet verloren laat gaan.”

Op 7 augustus eindigt het openbaar onderzoek over het GRUP Zolder - Lummen Zuid. Dat GRUP maakt de ontwikkeling van een deel van De Groene Delle mogelijk. Het protest tegen de kap is groot in heel de samenleving. “Het gaat hier over een natuurgebied met moerasland, broekbossen, beekvalleien”, vertelt Kim De Witte (PVDA). “Het gebied verbindt het noordelijke en zuidelijke deel van De Wijers. Deze verbinding vernietigen heeft gevolgen op de flora en de fauna van heel de streek. Het gaat ook om waterrijk gebied, wat in tijden van droogte en klimaatopwarming echt geen detail is.”

Groen hart

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vertelt in alle studio’s dat ze een groen hart heeft. Tijd om de daad bij het woord te voegen. “Met deze resolutie willen we, nog vóór de beëindiging van het openbaar onderzoek op 7 augustus, het debat naar het Vlaams parlement brengen”, zegt De Witte. “Zoals we hebben gedaan in de Hasseltse gemeenteraad. Gelukkig is er op Vlaams niveau wel een bereidheid van Groen en Sp.a om samen aan één koord te trekken, voor het volledige behoud van De Groene Delle.” De bespreking van de resolutie zal in de commissie Leefmilieu plaatsvinden nog voor het zomerreces. “Wij hopen, samen met de druk van onderuit via het actiefront ‘De Groene Delle’, een meerderheid van de parlementsleden dan ook te kunnen overtuigen”, besluit De Witte.

Openbaar onderzoek

“Het dossier is door de voltallige Vlaamse regering louter in openbaar onderzoek gebracht”, reageert Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA). “Dat is het moment waarop iedereen zijn of haar gedacht kwijt kan. Ook parlementsleden kunnen als particulier hun visie inbrengen in deze procedure. Na het openbaar onderzoek keert het dossier terug naar de regeringstafel en wordt een definitieve beslissing genomen in dit dossier op basis van alle mogelijke inspraakreacties.”