Linde laat haar folkmuziek op je los... in 3D Dirk Selis

11 februari 2020

14u05 0 Hasselt Linde Muylaert, studente aan PXL-Music, heeft haar afstudeerproject ‘Linde’, een EP, op het publiek losgelaten. En wat daar dan zo bijzonder aan is? Haar muziek komt in… 3D.

Linde is in de eerste plaats natuurlijk muzikante met een focus op folkmuziek, maar werkte binnen PXL-Music ook mee aan een onderzoek naar ‘immersive sound’. Vrij vertaald betekent dat geluid waar je in ondergedompeld wordt. Gewoon even luisteren naar de muziek van Linda? Da’s dus te eenvoudig gesteld.

Gordel van geluid

De muziek die Linde afgelopen maandag voorstelde aan het publiek in Muziekodroom, werd opgenomen in ‘immersive sound’. Dit betekent dat het geluid op een specifieke manier opgenomen werd, en vervolgens ook gericht via bepaalde boxen – op verschillende locaties en hoogtes in de zaal – losgelaten wordt op het publiek. Niet één richting van waar het geluid komt, maar een gordel van geluid om je heen, dus.