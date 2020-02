Limburgse zorginstanties bundelen krachten als ‘Covida Het Roer’ Emelie Wojcik

25 februari 2020

17u03 0 Hasselt De Limburgse zorginstanties Het Roer, De Borggraaf, Ter Engelen en Tevona fusioneren. Vanaf heden bundelen ze als ‘Covida, Het Roer’ hun krachten om personen met een verstandelijke beperking te begeleiden. De organisatie maakte haar fusie op muzikale wijze bekend tijdens de Vette Dinsdagmarkt op het Hasseltse Dusartplein.

Al in 2019 fusioneerde Ter Engelen en Tevona onder de noemer van Covida. Sinds kort mogen ook Het Roer en De Borggraaf zich bij die fusie rekenen. De organisatie biedt met 150 medewerkers begeleiding aan maar liefst 240 cliënten. “Door de fusie kunnen we een betere zorg op maat aanbieden", klinkt het bij Heidi Marchal, directrice van Covida Het Roer. “De impact van de fusie op de cliënten is minimaal en zal zelfs voordelen opleveren. Zo zorgt de samenwerking voor een uitbreiding van het aanbod zorgmogelijkheden.”

Naast de fusie, wil de organisatie er ook voor zorgen dat hun cliënten een prominente plek krijgen in Hasselt. Zo lopen er gesprekken met het stadsbestuur om onder andere de veiligheid rond de gebouwen van Covida Het Roer te verbeteren. Daarnaast werd binnen de organisatie een raad opgericht die aan de hand van verschillende werkgroepen de organisatie en haar cliënten bekend moet maken bij de Hasselaar. Het muzikale optreden van de Tevonaband en de verkoop van lekkers en moois op de Vette Dinsdagmarkt vormt daarbij een goed begin.