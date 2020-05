Limburgse ziekenhuizen verenigen: “Verdeel overheidssteun op basis van objectieve parameters” Emelie Wojcik

19 mei 2020

14u02 0 Hasselt De zeven Limburgse ziekenhuizen pleiten ervoor om de financiële overheidssteun voor de coronacrisis te verdelen op basis van objectieve parameters. Een verdeling op basis van aantallen, zou volgens de ziekenhuisdirecties ongelijkheden creëren.

Momenteel is er al een voorschot van 1 miljard euro toegekend dat kan dienen om tijdelijke betalingsproblemen van de ziekenhuizen op te vangen. De regering wil deze middelen toekennen via een verdeelsleutel. De Limburgse ziekenhuizen vragen een financiële compensatie die evenredig is aan de geleverde inspanningen tijdens de crisis.

Coronacrisis als financiële uitdaging

De provincie Limburg kent het hoogst aantal coronabesmettingen, patiënten op intensieve zorgen en overlijdens. “De snelheid waarmee ons ziekenhuis op enkele weken tijd een complete transformatie heeft ondergaan, is indrukwekkend”, zegt dr. Yves Breysem, algemeen directeur van Jessa Ziekenhuis. “Nieuwe zorgtrajecten werden uitgetekend, IT-systemen aangepast, afdelingen opgesplitst en vertimmerd, nieuwe teams samengesteld en uitgebreid. De logistieke en bijgevolg de financiële impact daarvan is zeer groot. Tel daarbij nog het verlies op dat de ziekenhuizen hebben door niet-realiseerde activiteit en omzet, dan zal het niet verbazen dat de jaarresultaten van menig ziekenhuis donkerrood zullen kleuren.”

Ook het Sint-Trudo ziekenhuis onderging de afgelopen weken enorm veel veranderingen. “We hebben hier in een mum van tijd een draaiboek moeten opstellen en uitvoeren”, verklaart dr. Raf Lippens, algemeen directeur voor Sint-Trudo. “Daarnaast hebben we ook buiten het ziekenhuis maximaal inspanningen geleverd. Denk daarbij aan de opzet van een pretriagepost door de huisartsen en de hulp aan woonzorgcentra, Fedasil en het schakelzorgcentrum.” Vanuit het ZOL in Genk klinkt dezelfde boodschap: “Alle medewerkers worden maximaal beschermd en extra middelen worden ingezet om de zwaar zieke patiënten goed te kunnen verzorgen. Dat heeft inderdaad een grote financiële impact”, aldus Erwin Bormans, algemeen directeur.

Sciensano

Volgens de directies van de Limburgse ziekenhuizen kan de overheidssteun best verdeeld worden op basis van de objectie statistieken van bijvoorbeeld Sciensanso. Die online databank bevat immers officiële gegevens van het aantal hospitalisaties, patiënten op intensieve zorgen en het aantal beademde patiënten per provincie en per ziekenhuis.