Limburgse ziekenhuizen starten ‘Week tegen de Pijn’ BVDH

19 september 2019

11u57 0 Hasselt Volgende week maandag start in negen ziekenhuizen in Limburg en Vlaams-Brabant de ‘Week tegen de Pijn’. De pediatrieafdelingen schenken dan extra aandacht aan ‘comfort talk’. Dat is de taal die een verpleegkundige of zorgverlener hanteert om zo de pijn, angst en stress wat weg te nemen.

De manier waarop je een kind toespreekt bij een mogelijke (aankomende) pijnervaring, maakt een belangrijk verschil. Zeggen dat “de MR bijvoorbeeld veel lawaai gaat maken’ of ‘dat het prikje even pijn gaat doen’, zorgt net voor meer pijn, angst en stress. Beter kan je transparant communiceren en het kind zo voorbereiden op wat er gaat gebeuren. Zeg dus niet: “”We gaan je een medicijn toedienen via je infuus, dit kan wel branden.”, maar we: ”Sommige kinderen vertellen me dat het medicijn wat warm aanvoelt, vertel jij mij wat je voelt?”

Infostand, poster en button

Negen ziekenhuizen doen mee aan deze themaweek: Ziekenhuis Maas & Kempen in Maaseik, Sint-Trudo ziekenhuis in St.-Truiden, az Vesalius in Tongeren, Mariaziekenhuis Noord-Limburg in Pelt, Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder, RZ Tienen, ZOL in Genk, AZ Diest en Jessa in Hasselt. In de inkomhal zal je een infostand vinden, er worden posters opgehangen die verder worden toegelicht en elke medewerker van de pediatrieafdelingen krijgt een herkenbare button.