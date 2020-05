Limburgse winkels staan te popelen om maandag te openen: “Maar laat het alstublieft geen stormloop zijn” Dirk Selis

07 mei 2020

12u59 0 Hasselt Nadat de Veiligheidsraad woensdag definitief groen licht gaf voor de heropening van de winkels op maandag 11 mei, peilde Unizo Limburg naar de verwachtingen van de handelaars voor die eerste dag. Via een telefonische flitspeiling werden Limburgse handelaars, die de voorbije acht weken hun zaak gedwongen gesloten moesten houden, persoonlijk gecontacteerd. Het algemene gevoel? Handelaars kijken reikhalzend uit naar maandag.

“Een eerste belangrijke vaststelling: alle ondernemers openen hun fysieke winkel effectief zodra het mag, vanaf aanstaande maandag dus. Handelaars die ‘s maandags hun wekelijkse sluitingsdag hebben en dus pas dinsdag openen, staan eveneens te popelen om de deuren weer veilig te kunnen openzetten. “Handelaars beseffen maar al te goed dat dit geen sprint, maar een marathon is”, stelt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van Unizo Limburg. “Ze nemen de veiligheidsmaatregelen zeer serieus, vinden zichzelf waar nodig opnieuw uit en gaan zeer goed voorbereid de heropening tegemoet.”

Nog geen gezondheidsrisico’s

Al zijn de verwachtingen voor de verkoop op de eerste dag uiteenlopend, gemiddeld gaan de handelaars uit van een omzet die ongeveer de helft (49%) bedraagt van een ‘normale’ dag midden mei in precoronatijdperk. Bij de gecontacteerde modezaken bedraagt het verwachte gemiddelde 52%, bij de elektrozaken 48% en de meubel- en interieurzaken 43% van een normale omzet. Over de sectoren heen hoopt ongeveer 1 op 5 van de gecontacteerde ondernemers op een verkoop die ze als normaal kunnen bestempelen, en die vergelijkbaar is met een precoronadag midden mei (16% zegt 100%, en nog eens 4% gaat uit van 80%). Nog eens 1 op 5 ondernemers mikt veiligheidshalve op 50% van een normale dag, en net geen helft (48%) rekent er niet op om deze eerste dag al de helft van een normale omzet te kunnen halen. Ongeveer 1 op 10 ondernemers (12%) waagt zich niet aan een prognose voor de eerste dag. Als voornaamste reden voor een lagere of gematigde omzetverwachting gaan 3 op 4 ondernemers ervan uit dat klanten die eerste dag(en) nog geen gezondheidsrisico’s willen nemen (72%). Andere redenen die de handelaars aanhalen: de aankoop van niet-essentiële producten kunnen klanten gerust nog even uitstellen (16%), sommige klanten zullen door de crisis meer op hun geld zitten (12%) en nog anderen zullen misschien verkiezen om hun aankopen online of op afspraak te doen (8%).

Snakken naar normale dag

Schoenenwinkels en kledingzaken geven aan dat de vraag naar shoppen op afspraak exponentieel gestegen is. Sommigen verwachten dat veel mensen die de voorbije weken online kleding aankochten, nu zullen langskomen om die kledij te ruilen. Meubel- en interieurzaken verwachten duidelijk minder bezoekers, maar wel heel gerichte aankopen. Buitenbeentje zijn de elektrozaken, die wel veel volk verwachten. Mensen hebben immers weken moeten wachten op vervangstukken en kleine onderdelen voor hun toestellen. Opvallend is ook dat zowat alle handelaars snakken naar een normale dag. “Een stormloop zou een negatief effect hebben op de dagen erna en veel te veel shoppers afschrikken. Al mag het ook weer niet té rustig zijn, want dan krijgen handelaars de personeels- en werkingskosten niet gedekt”, besluit Lodewyckx.