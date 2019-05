Limburgse VOKA-baas duikt op in onderzoek mazoutfraude en krijgt enkelband MMM

24 mei 2019

17u44 12 Hasselt Francis Wanten is aangehouden in het onderzoek naar grootschalige dieselfraude. De laatste dagen vonden een twintigtal huiszoekingen plaats, waarbij ook de naam van Wanten opdook. De grote baas van Comfort Energy en voorzitter van Voka Limburg zat een nacht in de cel en krijgt nu huisarrest.

Wanten zou grote hoeveelheden mazout aan de kopstukken van de frauduleuze bende hebben verkocht. Of hij weet hij wat er met de brandstof werd gedaan, wordt nu onderzocht. Intussen kreeg hij een enkelband. Als brandstoffenleverancier heeft hij twintig procent van de Belgische particuliere markt in handen en staat hij op de lijst van rijkste Belgen. Over zijn exacte link bestaat voorlopig nog geen duidelijkheid. “We lazen in de pers dat het onderzoek betrekking heeft op een klant van hem”, reageert Voka-woordvoerder Jeroen Verbeeck. “Wij vernemen bovendien dat Comfort Energy alle medewerking verleent in het onderzoek.”

Ontkleuren

De federale gerechtelijke politie rolde donderdag al een bende op die zich bezighield met het ontkleuren van rode mazout. Er werden ontkleuringsinstallaties ontdekt in Gosselies en in Balen. Het gaat om grootschalige miljoenenfraude. Minstens twaalf personen werden woensdagavond opgepakt bij twintig huiszoekingen. Intussen zou dat aantal al zijn opgelopen. Ook in Nederland werden arrestaties verricht.

Hoeveel mazout de bende ontkleurd zou hebben, is nog niet duidelijk, maar het gaat om tientallen miljoenen euro’s winst. De leden worden ook verdacht van btw-fraude en valsheid in geschrifte. De dadergroep is niet aan haar proefstuk toe. In 2014 en ook in 2017 werd dezelfde organisatie na onderzoek vervolgd en veroordeeld. Een van de kopstukken, S.M. uit Genk, houdt zich sindsdien vermoedelijk schuil in Turkije.