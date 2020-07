Limburgse Toeristische sector herademde in juli, maar er dreigen sombere wolken boven augustus Dirk Selis

31 juli 2020

16u24 0 Hasselt Halverwege deze uitzonderlijke zomervakantie maakt Toerisme Limburg de balans op bij de toeristische sector. Ondanks de moeizame start was de eerste vakantiemaand alvast een succes, al is augustus nog een groot vraagteken. Dat blijkt uit een bevraging bij meer dan 200 logiesuitbaters in de provincie.

“Gezien de omstandigheden zijn we zeer tevreden over de maand juli”, zegt Igor Philtjens, gedeputeerde en voorzitter van Toerisme Limburg. “We zijn er met onze extra zomercampagne, met acteur Matteo Simoni, duidelijk in geslaagd om Limburg top of mind te krijgen bij de Vlaming op het moment dat boeken weer kon. De sector heeft op korte termijn een gigantische prestatie geleverd. Met gemiddeld 70% bezetting (4% meer dan vorig jaar) was het een geslaagde maand. Maar daar tegenover staan wel extra kosten en lagere inkomsten voor de ondernemers, waardoor de rendabiliteit zwaar onder druk staat. Zeker nu augustus zich somber aandient met een magere bezetting en veel annulaties.”

In maart viel alles stil

2020 beloofde opnieuw een sterk toeristisch jaar te worden. Met in januari-februari nog een lichte stijging van het aantal aankomsten (+7,6) en overnachtingen (+0,7%) in de provincie Limburg. Daarmee zette de sector de positieve trend van de voorbije jaren verder. Tot in maart plots alles stilviel. Pas op 8 juni mocht de toeristische sector weer open. Hét moment voor Toerisme Limburg om een extra bestemmingscampagne te lanceren met acteur Matteo Simoni in de hoofdrol. Bijna twee maanden later maakt Toerisme Limburg de balans op van de eerste helft van de zomervakantie, met vooruitblik op augustus.

Limburg meer top of mind

De meetbare resultaten bewijzen dat de campagne met Matteo Simoni een schot in de roos is. Toerisme Limburg zag sinds de start van de campagne een vervijfvoudiging in het aantal websitebezoekers op visitlimburg.be. “Onze campagne met Matteo Simoni heeft van de een op de andere dag voor een boost gezorgd van vijf keer meer websitebezoekers op visitlimburg.be: gemiddeld 10.000 per dag, met uitschieters tot 15.000", vertelt Philtjens. “Er is ook duidelijk een verjonging van het publiek dat interesse toont in onze bestemming. En er surfen meer en meer mensen rechtstreeks naar de website visitlimburg.be. Daaruit besluiten we dat Limburg deze zomer meer top of mind is geworden als vakantiebestemming, naast de Ardennen en de Kust.”

Staycation in eigen bubbels

Gemiddeld telden de Limburgse logies een bezetting van 70% in juli, 4% meer dan vorig jaar. Er is wel merkbaar verschil per logiestype. Zo halen de vakantiewoningen een bezetting van 74% (12% meer dan in juli 2019). De campings noteren een bezetting van 67% (21% meer dan in juli 2019). En de B&B’s stranden op 65% bezetting (19% meer dan in juli 2019). Op basis van de steekproef bij 212 logies maakte Toerisme Limburg een inschatting van het totaal aantal overnachtingen in juli. Dat zijn er bijna 700.000, goed voor een economische impact van zo’n 70 miljoen euro door verblijfstoerisme.

Donkere wolken boven Augustus

De sector blikt ook al vooruit op de rest van de zomervakantie. Maar dat is op dit moment nog een groot vraagteken. Voor de maand augustus lag de gemiddelde bezetting aan het begin van deze week op 51%, terwijl dat vorig jaar 66% was. “Augustus kan nog alle kanten op”, gaat Philtjens verder. “Sinds de aankondiging van de verstrengde maatregelen op de Veiligheidsraad van 27 juli ziet de helft van de logiesuitbaters een enorme toename in het aantal annulaties. Mensen bekijken de situatie nu echt van dag tot dag. Maar door de reacties uit de sector van de laatste 48 uur vrezen we dat augustus én de maanden daarna dramatisch zouden kunnen worden. Op dit moment hebben we nog een najaarscampagne gepland om onze ondernemers bijkomend te ondersteunen. Maar we blijven de situatie dagelijks monitoren om eventueel aanpassingen te doen.”