Limburgse supermarkten zoeken 750 personeelsleden, uitzendbureau Flexer organiseert gratis opleiding: “Nieuwe werkkrachten onderschatten de job” Lien Vande Kerkhof

14 november 2019

15u55 0 Hasselt Van winkel- en kassamedewerkers tot beenhouwer: in Limburg staan 750 vacatures open voor supermarktpersoneel. “We hebben de cijfers opgevraagd bij jobplatform Indeed”, zegt Joël Stockmans van het Hasseltse uitzendbedrijf Flexer. “Bij Flexer alleen al hebben we honderd openstaande vacatures voor onze Limburgse klanten. Nieuwe werkkrachten haken maar al te vaak af omdat ze de job onderschatten. Daarom organiseren we vanaf volgende week een korte en krachtige opleiding.”

Omdat winkelketens als paddenstoelen uit de grond schieten en online inkopen doen steeds populairder wordt, kunnen winkeluitbaters volgens Stockmans alleen nog het verschil maken door hun personeel te verheffen tot echte ambassadeurs. “De job van winkelmedewerker wordt maar al te vaak onderschat”, meent Stockmans. “Je moet niet alleen rekken vullen of de kassa bedienen, maar moet ook mensen ontvangen, signalen opvangen en klanten doelgericht helpen. Met Flexer investeren we in een opleidingstraject waarin we kandidaten klaarstomen voor een job in de winkelwereld.”

Speeddate

Voor dat traject werden kosten noch middelen gespaard. “We wisten Stijn Rommens als expert in de retail te strikken”, gaat Stockmans verder. “Rommens is gevormd bij Unizo en nam de retail bij Colruyt, Nike en AS Adventure onder handen. Tijdens een gratis traject van 2,5 dag worden kandidaten ondergedompeld in een intensief bad dat hen het klappen van de zweep moet bijbrengen. Het is voor veel mensen een echte openbaring. Wie de opleiding goed doorstaat, maakt vanzelfsprekend meer kans op een succesvolle carrière. Zo kunnen we onze klanten heel wat verspilde energie en teleurstellingen besparen. Als kers op de taart organiseren we ook een speeddate tussen werknemer en vertegenwoordigers van grote supermarkten.”

Wie de opleiding goed doorstaat, maakt vanzelfsprekend meer kans op een succesvolle carrière. Zo kunnen we onze klanten heel wat verspilde energie en teleurstellingen besparen Joël Stockmans, uitzendbedrijf Flexer

Maar er wordt ook volop geïnvesteerd in het welzijn van de toekomstige medewerkers. “We maken het grootste verschil met ‘on boarding’: de introductie van de nieuwe kandidaat-medewerker in zijn nieuwe team”, legt Stockmans uit. “We zorgen ervoor dat de werknemer een rondleiding krijgt, bespreken het arbeidsreglement, introduceren hem bij de andere personeelsleden en stellen een vertrouwenspersoon aan. Als die instap vlot verloopt, verhoogt de kans op een goede match.”

Knelpuntberoep

“Flexer maakt deel uit van de pas opgerichte groep Umani, die ik samen met Sarah Porco en Raf De Strooper heb opgericht”, vertelt Stockmans. “In een jaar zitten we al met honderd vacatures bij supermarkten in Limburg en Vlaams-Brabant. VDAB heeft de job van winkelmedewerker ondertussen erkend als een knelpuntberoep. Ook VDAB biedt cursussen aan, al duren die vaak langer. De opleiding die wij aanbieden, is vrij uniek: klantvriendelijkheid, klantgerichtheid en timemanagement staan centraal.”

Geïnteresseerden die gratis het traject willen volgen, kunnen een e-mail sturen naar info@flexer.be met een korte motivatie. De eerste reeks start al op woensdag 20 november aan Parc 51 in Hasselt.