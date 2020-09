Limburgse sportwereld steekt elkaar hart onder de riem in krachtige video: “De sportscene leeft nog steeds” Marco Mariotti Guido Gielen

17 september 2020

18u30 0 Hasselt 2020 was tot nu toe allesbehalve een lachertje, ook niet voor de sportwereld . Enkele Limburgse topclubs en sporters slaan nu de handen in elkaar om via een krachtige video te tonen dat de Limburgse sportscene nog steeds leeft. Zo staan onder meer KRC Genk en STVV zij aan zij in het filmpje.



“Het idee om de Limburgse sporters samen te brengen, ontstond in de beginmaanden van de coronacrisis”, zegt Wouter Biesemans van Be Λ Legend die de promospot bedacht. “Sporten werd plots bijna onmogelijk en veel clubs zagen een onzekere, financiële toekomst tegemoet. Gelukkig konden de verschillende clubs en sporters sneller dan verwacht opnieuw aan de slag, maar toch voelden we de nood om hen op een creatieve manier een hart onder de riem te steken. Met deze video tonen we dat Limburg nog steeds behoort tot de Belgische top, zelfs in tijden van corona.”

KRC Genk en STVV

Be Λ Legend bracht enkele topclubs en -sporters bij elkaar voor deze promospot, zoals STVV, KRC Genk, Hubo Limburg United, VC Greenyard Maaseik, Limburg Shotguns en andere. “Het voetbal werd hard getroffen, maar de meeste clubs konden wel een financiële buffer opbouwen om de crisis door te komen”, vertelt Wolke Janssens, speler van STVV.

“Als wij met STVV op deze manier andere Limburgse sporters kunnen helpen en ondersteunen, dan doen wij daar graag aan mee. Dit project werd op een zeer professionele manier in elkaar gestoken. Wij voetballers hebben het goed, maar de kleinere sporten krijgen niet altijd de aandacht die ze verdienen. Met deze spot komen ook zij onder de aandacht.”

“Toen de aanvraag binnenkwam op onze club stelde ik me meteen kandidaat”, zegt handbalspeler Quinten Colman van Sezoens Achilles Bocholt. “Deze samenwerking tussen Limburgse topsportclubs over de verschillende sporttakken heen werkt zeer enthousiasmerend. Na het abrupte einde van het afgelopen seizoen krijgt iedere sporter hopelijk extra zin om er een nieuw en onvergetelijk seizoen van te maken.”

Deelnemende clubs en spelers:

KRC Genk (Bryan Heynen), STVV (Wolke Janssens), Hubo Limburg United (Leander Dedroog), VC Greenyard Maaseik (Pieter Verhees), Limburg Shotguns (Michael David), Patro-Eisden Maasmechelen (Wouter Corstjens), Lommel SK (Glenn Neven), Futsal Team Tongeren (Naser Skeric), Balletschool Véronique Lenaers (Marie Cornoedus), Jaraco Ladies Volley Limburg (Helena Gilson), Sezoens Achilles Bocholt (Quinten Colman) en tennissers Joran Vliegen en Sander Gillé en boksers Michiel Partoens en Renate Monard.