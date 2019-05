Limburgse sp.a zakt verder weg: “Geen goed rapport, maar we komen terug” LXB

26 mei 2019

12u00 0 Hasselt De Limburgse sp.a zit in de hoek waar de klappen vallen. De partij behoudt haar twee zetels in de Kamer, maar in het Vlaams parlement verliest ze een zetel en komt ze uit op twee. “Een harde klap die we nu moeten verwerken maar we blijven strijdvaardig, en we komen terug”, zeggen Meryame Kitir, lijsttrekker voor de kamer in Limburg en Els Robeyns, lijsttrekker voor het Vlaams parlement

Veel bedrukte gezichten in de Germinal in Hasselt waar vanavond de achterban van sp.a bij elkaar kwam. De partij zit volgens Kitir met een dubbel gevoel. “We hebben verloren maar we houden toch redelijk stand, zeker als je weet in welke situatie we ons bevonden toen we enkele maanden terug met een nieuwe ploeg aan een nieuw verhaal zijn begonnen. We moeten de uitslag gaan analyseren. Maar één zaak is duidelijk: we moeten nu de boodschap die de kiezer gegeven heeft oppikken.”

Geen vrije val

“Els en ik hebben ons niks te verwijten”, zegt Kitir. “Wij beiden en de hele ploeg achter ons hebben alles gegeven en blikken terug op een goeie campagne.” Alain Ysermans, de architect van de formule om met twee sterke vrouwen en een nieuwe generatie van sp.a naar de kiezer te stappen, steekt het verlies niet onder stoelen en banken. Maar hij pleit ook voor verzachtende omstandigheden. “We zijn met een nieuwe ploeg gestart maar we hadden te weinig tijd om ons nieuwe verhaal te brengen. We mogen toch niet vergeten dat een aantal kleppers (Ingrid Lieten en Peter Vanvelthoven) niet meer zijn opgekomen”, zegt hij. “We hebben nieuwe talenten ontdekt waarmee we verder kunnen werken. Men had ons een vrije val voorspeld, en die is er niet gekomen. Oké, het is geen uitslag om hoog van de daken te schreeuwen. Onze twee lijsttrekkers hebben wel bewezen dat ze uit het goede hout zijn gesneden. Ze hebben zich bewezen, en we kunnen verder met hen en de nieuwe generatie van jonge talenten.”

Nieuw gezicht

Een van de sp.a-politici van de nieuwe generatie en kersvers kamerlid is Kris Verduckt (42). Hij werd gezien als de gedoodverfde opvolger van Peter Vanvelthoven. En hij heeft het waargemaakt. “Ik zit 18 jaar in de gemeenteraad in Lommel waarvan 10 jaar als eerste schepen, ik was de rechterhand van Peter”, zegt hij. “Ik ben een nieuw gezicht in de nationale politiek. Ik zal mijn weg nog moeten zoeken in de kamer maar ik ga er volop voor. Met véél enthousiasme begin ik aan een nieuw hoofdstuk in mijn carrière. Er waait een nieuwe wind in de partij, en daar wil mijn steentje toe bijdragen.”