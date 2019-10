Limburgse sp.a’ers willen megastallen halt toeroepen Lien Vande Kerkhof

13 oktober 2019

12u17 0 Hasselt Limburgse sp.a’ers Els Robeyns en Ludwig Vandenhove willen megastallen een halt toeroepen. “Vandaag is er geen sprake van een maximumcapaciteit”, zegt parlementslid Els Robeyns. “Boeren kunnen 100 maar ook 100.000 varkens of kippen houden. Wij maken ons naast ernstige zorgen over het welzijn van de dieren ook druk over de ruimtelijke ordening. Landbouwbedrijven van dergelijke omvang zorgen voor heel wat overlast.”

Bij het uitdelen van vergunningen voor dit soort bedrijven wordt er geen rekening gehouden met dierenwelzijn, volksgezondheid of mobiliteit. De beoordelingen zijn erg milieutechnisch van aard en dat willen we veranderen.” Bijkomende moeilijkheid is volgens de sp.a’ers de overlast die wordt veroorzaakt door onze noorderburen. “Omdat de Nederlandse wetgeving strenger is, onder andere qua volksgezondheid, verdrinken we in het aantal aanvragen over het houden van koeien, varkens of kippen. Vooral in Noord-Limburg en in Borgloon, Kortessem, Diest, Geetbets, Landen, allemaal Haspengouw en Vlaams-Brabant zien veel Nederlanders een opportuniteit voor het uitbouwen van ‘megastallen.”

Boerenbond

Robeys haalt ook uit naar de invloed die de Boerenbond uitoefent bij de toewijzing van vergunningen. “De Boerenbond is een ongelofelijk machtig orgaan en moet transparanter opereren”, zegt Robeys. “De boerenbond verdedigt zogezegd alle landbouwers, maar we horen weinig van hen als er zulke aanvragen voor megastallen zijn. Bovendien vallen traditionele landbouwer meer en meer uit te bood omdat de landbouwsector steeds meer uit elkaar valt in enerzijds en bio landbouw voor nichemarkten anderzijds.”