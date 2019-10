Limburgse slagers promoten Belgisch Witblauw rundsvlees DSS

07 oktober 2019

16u34 0 Hasselt Vanaf 10 oktober verspreiden de Limburgse slagers 3.500 folders met kruidenmix en recept van tv-kok Laurens Snykers ter promotie van het vlees van ons Belgisch witblauwras.

“Hoewel de steak-friet bij uitstek het uitgangsbord van de Belgische gastronomie blijft en de biefstuk die je bij de slager of in de supermarkt vindt meestal lokaal en met veel vakmanschap gekweekt is, heeft de Vlaamse vleesveesector het moeilijk”, zegt Vanessa Saenen van de Belgische Boerenbond. “Door een verminderde vleesconsumptie zit de vleesveesector al verscheidene jaren in een diepe crisis. Daarom steken Boerenbond en het Innovatiesteunpunt met het project LIONS (Limburg Agrarisch Ondernemerschap Stimuleren) de Limburgse vleesveehouders een hart onder de riem door het vlees van ons Belgisch witblauwras in de kijker te zetten. Via de Limburgse slagers zullen vanaf 10 oktober 3.500 folders met kruidenmix en een recept van tv-kok Laurens Snykers verspreid worden. Deelnemende verkooppunten vind je op www.trotsoponsrundvlees.be. In de folder leert de consument de positieve eigenschappen van (het vlees van) ons Belgisch witblauwras.”