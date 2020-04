Limburgse professoren stomen bedrijfsleiders klaar voor postcoronatijdperk Emelie Wojcik

22 april 2020

16u55 0 Hasselt Twee Limburgse professoren hebben een opleidingsprogramma opgesteld dat bedrijfsleiders moet klaarstomen voor het postcoronatijdperk. De vierdaagse opleiding moet ervoor zorgen dat bedrijfsleiders hun zaak weer op de rails krijgen zodra ze mogen heropenen.

De vierdaagse retraite van de Limburgse prof. dr. Nyree Claes en prof. dr. Nele Jacobs moet bedrijfsleiders in staat stellen om hun zaak na de coronacrisis te herstellen. Door de coronacrisis werden heel wat bedrijfsleiders immers onverwacht geconfronteerd met ongeziene uitdagingen zoals nieuwe veiligheidsrichtlijnen, veranderde businessmodellen en bovenal een onvoorspelbare toekomst.

Wetenschappelijke expertise

Het opleidingsprogramma van de professoren is wetenschappelijk onderbouwd. Naast professor en dokter zijn beide dames immers ondernemers. Zo baat Claes in Hasselt ‘Het Busselhof’ uit, waar ze samen met haar partner een unieke vergaderlocatie aanbiedt aan ondernemers. Jacobs is dan weer zaakvoerster van psychologenpraktijk Faresa. Vanuit hun expertise vergelijken ze de postcoronasituatie met een triatlon: “Als we het zwemmen achter de rug hebben, moeten we nog fietsen en lopen. Bovendien zijn we ongetraind aan de start verschenen. Dat betekent dat we nog stevige inspanningen zullen moeten leveren, terwijl we het gevoel hebben dit niet veel langer vol te kunnen houden.”

Kennisdeling, recuperatie en individuele coaching zijn daarbij de sleutelwoorden. Met elke deelnemer plannen de professoren vooraf een intakegesprek. Daardoor ontstaat een helder beeld van hun persoonlijkheid, competenties en energieniveau. “Aan de hand van dat gesprek stellen we een doordachte groepssamenstelling van maximum tien personen op om een goede dynamiek en de nodige privacy te verzekeren”, besluiten de dames.