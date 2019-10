Limburgse ondernemers richten business club artificiële intelligentie op DSS

18 oktober 2019

14u19 0 Hasselt Voka – Kamer van Koophandel Limburg lanceert een Business Club over artificiële intelligentie waar ondernemers concreet kennis kunnen maken met de technologie. In tien sessies leren ze hoe andere Limburgse ondernemingen AI in de praktijk toepassen. “De interesse is enorm. Het traject van tien sessies is met 22 deelnemers helemaal uitverkocht. Dit toont dat onze ondernemingen stappen willen zetten. Wij staan klaar om hen daarbij te helpen”, zegt Cathérine Dreesen van Voka Limburg.

“Meer dan ooit zoekt artificiële intelligentie (AI) haar plek in onze ondernemingen”, vertelt Cathérine Dreesen van Voka Limburg. “Het staat dan ook als een paal boven water dat er enorme efficiëntiewinsten te boeken zijn met deze technologie. Toch weten bedrijfsleiders niet altijd even goed hoe ze ermee aan de slag moeten in hun onderneming. Daarom starten we met een Business Club AI die deelnemers in tien sessies technologische demo’s toont en ze laat kennismaken met de praktische toepassing ervan in Limburgse bedrijven.”

Corda Campus

De spits wordt afgebeten door Wim Bijnens, partner bij de Cronos Groep, een toonaangevende IT-onderneming met 5.000 medewerkers. Hij geeft op Corda Campus zijn visie over de toekomst van artificiële intelligentie. Daarnaast gaat de Business Club ook op bezoek bij Limburgse bedrijven als H.Essers, AR Metallizing, Mediahuis en Callexcell.