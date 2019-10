Limburgse ondernemers bereiden zich voor op ergste Brexit-scenario: “Onduidelijkheid is zenuwslopend” Dirk Selis

30 oktober 2019

10u04 0 Hasselt Het brexit-uitstel geeft bedrijven een beetje ademruimte om zich verder voor te bereiden. In dat kader organiseerde Voka Limburg een ‘brexit problem solving team’. “We brengen brexit-experts en 25 deelnemers uit Limburgse bedrijven samen zodat ze met mekaar in interactie kunnen gaan en van elkaar leren”, zegt Cathérine Dreesen, directeur internationalisatie & innovatie van Voka Limburg.

Dankzij de flexibele verlenging van de deadline tot 31 januari is het ergste scenario, met de grootste negatieve impact voor onze bedrijven, voorlopig geweken. Anderzijds blijft de onzekerheid duren en lopen de kosten voor de voorbereiding op ‘het onbekende’ nog steeds op. “Dit heeft een impact op bepaalde strategische beslissingen die worden uitgesteld”, waarschuwt Cathérine Dreesen.

Onduidelijkheden

"Tja, er is nog steeds niets gestemd. hè”, zucht Jeroen Gobbin van KPMG. “Een no-deal is dus nog niet van de baan.” Gobbin is één van de 25 Limburgse ondernemers die met elkaar en verschillende experts in debat om de meest acute problemen en onduidelijkheden af te toetsen. “Op basis van de debatten kijken we waar bijkomende acties nodig zijn om in te spelen op de noden van onze ondernemingen en welke kennis er breed gedeeld moet worden. We zien nog steeds dat vooral de grote bedrijven bezig zijn met de voorbereiding op de brexit”, zegt Dreesen. “Facil Europe is actief in de automotive sector waarbij een just-in-time supply chain cruciaal is”, vertelt Jeroen Rutten, Branch Manager van Facil in Genk. “De huidige onduidelijkheid is zenuwslopend. Een verstoring of vertraging in de flow is voor ons een directe bedreiging. Verder heeft een van de hoofdklanten van Facil zijn grootste afzetmarkt in de UK, waarbij het Brexit verhaal ook indirect een grote impact kan hebben op onze omzet”. Vooral de onduidelijkheid lijkt de meeste ondernemers parten te spelen. “We willen een zicht krijgen op hoe de goederenflow in de praktijk tot stand komt”, zegt Veronique Pauwels van de Japanse multinational Nitto van industriële kleefbanden en dichtingsschuimenuit Genk. “Er zijn standaardprocedures, maar ook veel uitzonderingen. Vooral over dat laatste willen we meer duidelijkheid krijgen.”

Verre export

Voka Limburg doet daarom nogmaals een oproep. “Maak gebruik van de ondersteuning die we aanbieden”, waarschuwt Dreesen. “Zelfs als er geen harde brexit komt, zal het Verenigd Koninkrijk toch de EU verlaten. Zelfs met goede afspraken is er nog steeds sprake van andere regelgeving, met name die voor verre export. Het is dus van belang dat alle bedrijven inzetten op die voorbereiding door op zijn minst kennis op te doen over internationale handel.” “Wij hebben ons voorbereid op de Brexit, maar ik ben erg benieuwd naar alle zaken die andere bedrijven hebben gedaan. Ook daar valt nog veel uit te leren”, Fabrice Vanderspickken, director logistics van Limaru uit Beringen.