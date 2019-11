Limburgse klimaatgrootouders betogen in Hasseltse binnenstad EWH

29 november 2019

13u20 0 Hasselt Een honderdtal klimaatbetogers verzamelden vrijdagmiddag 29 november op het Capucienenplein in Hasselt. Grootouders voor het Klimaat organiseerden de mars in het teken van de Global Strike For Future. Met de betoging willen de klimaatgrootouders ook de Limburgse politici een geweten te schoppen.

Om 12 uur vertrok de klimaatmars vanaf het Capucienenplein richting het station van Hasselt. “In plaats van steeds in de grootsteden te betogen vonden we het tijd om uit te breiden naar de provincies", zegt Berte Ketelslegers (71), een van de initiatiefneemsters van de mars. “We betogen voor de eerste keer in Limburg om aandacht te vragen voor de toekomst en het welzijn van onze kinderen en kleinkinderen. Het is de bedoeling dat we de politici wakker schudden en met de neus op de wetenschappelijke feiten drukken.”

Opvallend was dat naast de klimaatgrootouders ook heel wat jongeren aanwezig waren op de optocht. “Hoewel wij als grootouders deze actie organiseren, zijn jongeren steeds erg welkom om met ons mee te lopen”, aldus Berte. “Bovendien komen er in de toekomst nog meer acties waarmee we nog meer betogers hopen aan te trekken.”

Op deze Global Strike For Future wordt ook in Antwerpen, Gent, Brussel, Mechelen en Leuven een klimaatmars georganiseerd.